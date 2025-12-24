235-Гц монитор HKC Star G7 оценен в 120 долларов

Компания HKC пополнила ассортимент бюджетных мониторов моделью Star G7, которая получила 27-дюймовую матрицу Fast IPS с разрешением 2560:1440 точек. Новинка также характеризуется кадровой частотой 200 Гц или 235 Гц в режиме разгона, поддержкой HDR400, 95% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 125% охватом цветового пространства sRGB, аппаратной технологией снижения уровня синего света, подставкой с регулировкой высоты, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и одним портом DisplayPort 1.4, а также настенным креплением VESA 75:75 мм. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 120 долларов.