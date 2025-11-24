GIGABYTE M27UP ICE обзор и тесты. Белоснежный, 4К, игровой монитор

Новый игровой монитор GIGABYTE M27UP ICE адресованный поклонникам современных видеоигр, обеспечивает незаурядное быстродействие в любых сценариях. Высокое экранное разрешение 3840 x 2160 пикселей и частота обновления 160 Гц гарантируют исключительное качество картинки и плавное воспроизведение динамичного контента без разрывов и артефактов. Для киберспортивных дисциплин предусмотрен специальный режим, увеличивающий частоту синхронизации до 320 Гц, при этом экранное разрешение снижается до 1920x1080 пикселей. Яркость достигает 350 нит, охват цветового пространства CIE 1931 составляет 95%, DCI-P3 – 125%, что гарантирует достоверность воспроизведение мельчайших оттенков цветовой палитры. Технология NVIDIA G-SYNC (вариант Compatible) минимизирует разрывы кадров во время игровых сеансов. Матрица SuperSpeed IPS демонстрирует малое время отклика (1 мс, методика GtG) и отличную цветопередачу, свойственную IPS-панелям. В активе монитора GIGABYTE фирменные тактические функции, в частности таймер, мониторинг быстродействия и настраиваемое перекрестие прицела.

Комплектация

Упакован монитор в коробку из прочного картона с пластиковой ручкой для транспортировки. Привлекательное оформление с учетом особенностей цветового исполнения корпуса. Средствами пиктограмм на коробке обозначены все ключевые характеристики и поддерживаемые технологии. Внутри все компоненты надежно зафиксированы и защищены вставками из пенопласта.

Комплектом поставки предусмотрены: два типа силовых кабелей, кабели интерфейсов DisplayPort и HDMI, USB-кабель, фиксатор на стойку для кабель-менеджмента, Краткое руководство пользователя и Гарантийный талон.

После распаковки монитора пользователю необходимо будет выбрать вариант инсталляции дисплея на рабочем столе. Стильно исполненная стойка с основанием выполнена из алюминиевого сплава, в собранном виде она крепится к корпусу дисплея на защелках буквально одним движением. Предусмотрена возможность настенного монтажа монитора с помощью кронштейна VESA 100 x 100.

Легким касанием можно наклонять экран от или к пользователю, изменить высоту относительно столешницы или развернуть дисплей в портретный режим.

В комплекте к стойке идет пластиковый зажим, с помощью которого можно собрать в пучок силовой и интерфейсные кабели, обеспечив опрятный внешний вид всей инсталляции.

Дизайн

Ключевая особенность монитора присутствует в его названии. Белоснежный корпус, отлично смотрится внешне и отлично гармонирует со всей системой, выполненной в этой же цветовой гамме.

Поверхность экрана полуматовая. Тонкая окантовка по периметру и декоративная нижняя рамка с логотипом бренда GIGABYTE по центру. При включении по краям добавится узкое черное поле шириной около 5 мм. Протестированная нами модель может быть интегрирована в матрицу из нескольких панелей, выравнивание экранов выполняется с помощью предусмотрительно встроенных изготовителем маркеров.

По центру корпуса, под небольшим декоративным выступом, размещена панель управления в составе двух механических кнопок и пятипозиционного джойстика.

На тыльной стороне корпуса в нише расположен разъем для подключения силового кабеля. Источник видеосигнала к GIGABYTE M27UP ICE можно подключить к любому из двух имеющихся портов HDMI 2.1, к порту DisplayPort 1.4 или к порту USB Type-C (поддерживается функционал Power Delivery, потребляемая мощность внешних заряжаемых устройств не более 18 Вт).

Также в секции портов ввода-вывода размещен 3,5-мм TRS аудиоразъем для подключения наушников/проводной игровой гарнитуры. Кроме того, монитор оснащен встроенным скоростным USB-концентратором (три порта USB Type-A, фирменная функция KVM).

К монитору можно подключить клавиатуру и мышь, используя один набор периферии с двумя системами, например компьютером и ноутбуком. Причем, переключение будет работать и для подключенной флешки.

Устройство поддерживает двойной режим вывода изображения. Применительно к 27-дюймовой SuperSpeed матрице пользователь может активировать два режима, экранное разрешение Full HD/ частота синхронизации 320 Гц, либо разрешение 4К/частота 160 Гц. Первый режим оптимален для динамичных кибер-дисциплин, поскольку обеспечивает наилучший контроль игровых событий и высокую отзывчивость системы. Экранное разрешение 4K позволяет насладиться сюжетом игр категории АА, а также обеспечивает максимум комфорта при просмотре фильмов. Переключение между режимами проходит в одно касание нажатием специальной кнопки Tactical Switch.

Возможный разрыв кадров, связанный с производительностью системы, подключаемой к монитору, Доступные монитора технологии адаптивной синхронизации AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-SYNC Compatible помогают исключить появление артефактов и устранить разрывы в кадре. Время отклика матрицы не превышает 1 мс.

Совместимость с HDR10 и соответствие требованиям Сертификату VESA DisplayHDR 400 также являются значимыми особенностями. По результатам проведенного нами тестирования монитор GIGABYTE продемонстрировал отличную четкость изображения и высокую детализацию картинки (повседневные типовые сценарии применения).

Настройка

Нажатием джойстика на экран GIGABYTE M27UP ICE выводится меню управления: движение вверх – вывод детальных настроек, влево – KVM, вниз – отключение.

Меню, подобно цветовой гамме монитора, оформлено в светлых тонах. Локализация меню выполнена в полном объеме. Через раздел <Игры> осуществляется доступ к функциям AIM Stabilizer Sync, VRR, увеличение масштаба, AI баланс черного и сверхвысокое разрешение.

Готовые заводские профили для матрицы оптимизированы для работы дисплея под управлением наиболее распространенных сценариев и типов контента: Стандартный, приоритет FPS, игры MOBA, игры RPG, Гоночные симуляторы, Фильмы, Чтение.

Предусмотрено управление режимами совмещения изображения от нескольких источников сигнала (PiP и PbP). В режиме разгона для разрешения Full HD частота обновления экрана возрастает со штатных 300 Гц до 320 Гц.

Выбор параметров работы технологии KVM и мастер настроек.

Кроме того, в активе монитора GIGABYTE набор актуальных фирменных функций, призванных обеспечить преимущество перед оппонентами в играх (преимущественно, динамичные игры с видом от первого лица, т. н. шутеры). Среди прочих отметим улучшенное распознавание объектов в затененных зонах, перекрестие прицела, а также счетчик кадров и время, проведенное в игре.

Программное обеспечение

Настройку GIGABYTE M27UP ICE лучше всего выполнять средствами фирменного пакета приложений GIGABYTE Control Center, в прямом подчинении которого все типы устройств, выпускаемым производителем. Удобный формат и доступ к ключевым режимам и параметрам, активация востребованных технологий.

Тесты

Стандартный

Тестовые испытания монитора выполнялись совместно с настольным ПК (видеокарта GeForce RTX 5070) и игровой консолью PlayStation 5. Нареканий никаких, шикарное качество картинки, высокая четкость и плавность воспроизведение любого контента. Для оценки рабочих параметров матрицы применялся колориметр, тесты выполнялись для трех предустановленных профилей: Стандартный, Гоночные симуляторы и приоритет FPS. Усредненное значение максимальной яркости зафиксировано на отметке 426 КД/М2, равномерность поля задней подсветки, без т. н. засветов. Охват цветового пространства sRGB – 100%, Adobe RGB – 84%, DCI-P3 – 90%.

Гоночные симуляторы

Приоритет FPS

Итоги

GIGABYTE M27UP ICE – игровой монитор в оригинальном светлом исполнении, два режима – 4К/ 160 Гц и FHD/ 320 Гц) с возможностью быстрого переключения между ними, высокая яркость и равномерная подсветка, качественно выполненные заводские настройки матрицы, стильный и эргономичный дизайн, великолепная устойчивость и система кабель-менеджмента, набор актуальный портов цифровых интерфейсов. Одним словом – 4К, белоснежный, игровой… твой!