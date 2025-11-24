GIGABYTE M27UP ICE обзор и тесты. Белоснежный, 4К, игровой монитор

Упакован монитор в коробку из прочного картона с пластиковой ручкой для транспортировки. Привлекательное оформление с учетом особенностей цветового исполнения корпуса. Средствами пиктограмм на коробке обозначены все ключевые характеристики и поддерживаемые технологии. Внутри все компоненты надежно зафиксированы и защищены вставками из пенопласта.
Комплектом поставки предусмотрены: два типа силовых кабелей, кабели интерфейсов DisplayPort и HDMI, USB-кабель, фиксатор на стойку для кабель-менеджмента, Краткое руководство пользователя и Гарантийный талон.
После распаковки монитора пользователю необходимо будет выбрать вариант инсталляции дисплея на рабочем столе. Стильно исполненная стойка с основанием выполнена из алюминиевого сплава, в собранном виде она крепится к корпусу дисплея на защелках буквально одним движением. Предусмотрена возможность настенного монтажа монитора с помощью кронштейна VESA 100 x 100.
Легким касанием можно наклонять экран от или к пользователю, изменить высоту относительно столешницы или развернуть дисплей в портретный режим.
В комплекте к стойке идет пластиковый зажим, с помощью которого можно собрать в пучок силовой и интерфейсные кабели, обеспечив опрятный внешний вид всей инсталляции.
Поверхность экрана полуматовая. Тонкая окантовка по периметру и декоративная нижняя рамка с логотипом бренда GIGABYTE по центру. При включении по краям добавится узкое черное поле шириной около 5 мм. Протестированная нами модель может быть интегрирована в матрицу из нескольких панелей, выравнивание экранов выполняется с помощью предусмотрительно встроенных изготовителем маркеров.
По центру корпуса, под небольшим декоративным выступом, размещена панель управления в составе двух механических кнопок и пятипозиционного джойстика.
На тыльной стороне корпуса в нише расположен разъем для подключения силового кабеля. Источник видеосигнала к GIGABYTE M27UP ICE можно подключить к любому из двух имеющихся портов HDMI 2.1, к порту DisplayPort 1.4 или к порту USB Type-C (поддерживается функционал Power Delivery, потребляемая мощность внешних заряжаемых устройств не более 18 Вт).
Также в секции портов ввода-вывода размещен 3,5-мм TRS аудиоразъем для подключения наушников/проводной игровой гарнитуры. Кроме того, монитор оснащен встроенным скоростным USB-концентратором (три порта USB Type-A, фирменная функция KVM).
К монитору можно подключить клавиатуру и мышь, используя один набор периферии с двумя системами, например компьютером и ноутбуком. Причем, переключение будет работать и для подключенной флешки.
Устройство поддерживает двойной режим вывода изображения. Применительно к 27-дюймовой SuperSpeed матрице пользователь может активировать два режима, экранное разрешение Full HD/ частота синхронизации 320 Гц, либо разрешение 4К/частота 160 Гц. Первый режим оптимален для динамичных кибер-дисциплин, поскольку обеспечивает наилучший контроль игровых событий и высокую отзывчивость системы. Экранное разрешение 4K позволяет насладиться сюжетом игр категории АА, а также обеспечивает максимум комфорта при просмотре фильмов. Переключение между режимами проходит в одно касание нажатием специальной кнопки Tactical Switch.
Возможный разрыв кадров, связанный с производительностью системы, подключаемой к монитору, Доступные монитора технологии адаптивной синхронизации AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-SYNC Compatible помогают исключить появление артефактов и устранить разрывы в кадре. Время отклика матрицы не превышает 1 мс.
Совместимость с HDR10 и соответствие требованиям Сертификату VESA DisplayHDR 400 также являются значимыми особенностями. По результатам проведенного нами тестирования монитор GIGABYTE продемонстрировал отличную четкость изображения и высокую детализацию картинки (повседневные типовые сценарии применения).
Меню, подобно цветовой гамме монитора, оформлено в светлых тонах. Локализация меню выполнена в полном объеме. Через раздел <Игры> осуществляется доступ к функциям AIM Stabilizer Sync, VRR, увеличение масштаба, AI баланс черного и сверхвысокое разрешение.
Готовые заводские профили для матрицы оптимизированы для работы дисплея под управлением наиболее распространенных сценариев и типов контента: Стандартный, приоритет FPS, игры MOBA, игры RPG, Гоночные симуляторы, Фильмы, Чтение.
Предусмотрено управление режимами совмещения изображения от нескольких источников сигнала (PiP и PbP). В режиме разгона для разрешения Full HD частота обновления экрана возрастает со штатных 300 Гц до 320 Гц.
Выбор параметров работы технологии KVM и мастер настроек.
Кроме того, в активе монитора GIGABYTE набор актуальных фирменных функций, призванных обеспечить преимущество перед оппонентами в играх (преимущественно, динамичные игры с видом от первого лица, т. н. шутеры). Среди прочих отметим улучшенное распознавание объектов в затененных зонах, перекрестие прицела, а также счетчик кадров и время, проведенное в игре.