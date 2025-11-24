GIGABYTE M27UP ICE обзор и тесты. Белоснежный, 4К, игровой монитор

Новый игровой монитор GIGABYTE M27UP ICE адресованный поклонникам современных видеоигр, обеспечивает незаурядное быстродействие в любых сценариях. Высокое экранное разрешение 3840 x 2160 пикселей и частота обновления 160 Гц гарантируют исключительное качество картинки и плавное воспроизведение динамичного контента без разрывов и артефактов. Для киберспортивных дисциплин предусмотрен специальный режим, увеличивающий частоту синхронизации до 320 Гц, при этом экранное разрешение снижается до 1920x1080 пикселей. Яркость достигает 350 нит, охват цветового пространства CIE 1931 составляет 95%, DCI-P3 – 125%, что гарантирует достоверность воспроизведение мельчайших оттенков цветовой палитры. Технология NVIDIA G-SYNC (вариант Compatible) минимизирует разрывы кадров во время игровых сеансов. Матрица SuperSpeed IPS демонстрирует малое время отклика (1 мс, методика GtG) и отличную цветопередачу, свойственную IPS-панелям. В активе монитора GIGABYTE фирменные тактические функции, в частности таймер, мониторинг быстродействия и настраиваемое перекрестие прицела.

GIGABYTE M27UP ICE обзор и тесты

Комплектация

GIGABYTE M27UP ICE комплектация

Упакован монитор в коробку из прочного картона с пластиковой ручкой для транспортировки. Привлекательное оформление с учетом особенностей цветового исполнения корпуса. Средствами пиктограмм на коробке обозначены все ключевые характеристики и поддерживаемые технологии. Внутри все компоненты надежно зафиксированы и защищены вставками из пенопласта.

GIGABYTE M27UP ICE комплектация

Комплектом поставки предусмотрены: два типа силовых кабелей, кабели интерфейсов DisplayPort и HDMI, USB-кабель, фиксатор на стойку для кабель-менеджмента, Краткое руководство пользователя и Гарантийный талон.

GIGABYTE M27UP ICE сборка

После распаковки монитора пользователю необходимо будет выбрать вариант инсталляции дисплея на рабочем столе. Стильно исполненная стойка с основанием выполнена из алюминиевого сплава, в собранном виде она крепится к корпусу дисплея на защелках буквально одним движением. Предусмотрена возможность настенного монтажа монитора с помощью кронштейна VESA 100 x 100.

GIGABYTE M27UP ICE сборка

Легким касанием можно наклонять экран от или к пользователю, изменить высоту относительно столешницы или развернуть дисплей в портретный режим.

GIGABYTE M27UP ICE сборка

В комплекте к стойке идет пластиковый зажим, с помощью которого можно собрать в пучок силовой и интерфейсные кабели, обеспечив опрятный внешний вид всей инсталляции.

GIGABYTE M27UP ICE сборка

Дизайн

Ключевая особенность монитора присутствует в его названии. Белоснежный корпус, отлично смотрится внешне и отлично гармонирует со всей системой, выполненной в этой же цветовой гамме.

GIGABYTE M27UP ICE внешний вид

Поверхность экрана полуматовая. Тонкая окантовка по периметру и декоративная нижняя рамка с логотипом бренда GIGABYTE по центру. При включении по краям добавится узкое черное поле шириной около 5 мм. Протестированная нами модель может быть интегрирована в матрицу из нескольких панелей, выравнивание экранов выполняется с помощью предусмотрительно встроенных изготовителем маркеров.

GIGABYTE M27UP ICE внешний вид

По центру корпуса, под небольшим декоративным выступом, размещена панель управления в составе двух механических кнопок и пятипозиционного джойстика.

GIGABYTE M27UP ICE внешний вид

На тыльной стороне корпуса в нише расположен разъем для подключения силового кабеля. Источник видеосигнала к GIGABYTE M27UP ICE можно подключить к любому из двух имеющихся портов HDMI 2.1, к порту DisplayPort 1.4 или к порту USB Type-C (поддерживается функционал Power Delivery, потребляемая мощность внешних заряжаемых устройств не более 18 Вт).

GIGABYTE M27UP ICE внешний вид

Также в секции портов ввода-вывода размещен 3,5-мм TRS аудиоразъем для подключения наушников/проводной игровой гарнитуры. Кроме того, монитор оснащен встроенным скоростным USB-концентратором (три порта USB Type-A, фирменная функция KVM).

GIGABYTE M27UP ICE внешний вид

К монитору можно подключить клавиатуру и мышь, используя один набор периферии с двумя системами, например компьютером и ноутбуком. Причем, переключение будет работать и для подключенной флешки.

GIGABYTE M27UP ICE внешний вид

Устройство поддерживает двойной режим вывода изображения. Применительно к 27-дюймовой SuperSpeed матрице пользователь может активировать два режима, экранное разрешение Full HD/ частота синхронизации 320 Гц, либо разрешение 4К/частота 160 Гц. Первый режим оптимален для динамичных кибер-дисциплин, поскольку обеспечивает наилучший контроль игровых событий и высокую отзывчивость системы. Экранное разрешение 4K позволяет насладиться сюжетом игр категории АА, а также обеспечивает максимум комфорта при просмотре фильмов. Переключение между режимами проходит в одно касание нажатием специальной кнопки Tactical Switch.

GIGABYTE M27UP ICE внешний вид

Возможный разрыв кадров, связанный с производительностью системы, подключаемой к монитору, Доступные монитора технологии адаптивной синхронизации AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-SYNC Compatible помогают исключить появление артефактов и устранить разрывы в кадре. Время отклика матрицы не превышает 1 мс.

GIGABYTE M27UP ICE внешний вид

Совместимость с HDR10 и соответствие требованиям Сертификату VESA DisplayHDR 400 также являются значимыми особенностями. По результатам проведенного нами тестирования монитор GIGABYTE продемонстрировал отличную четкость изображения и высокую детализацию картинки (повседневные типовые сценарии применения).

GIGABYTE M27UP ICE внешний вид

Настройка

Нажатием джойстика на экран GIGABYTE M27UP ICE выводится меню управления: движение вверх – вывод детальных настроек, влево – KVM, вниз – отключение.

GIGABYTE M27UP ICE настройка

Меню, подобно цветовой гамме монитора, оформлено в светлых тонах. Локализация меню выполнена в полном объеме. Через раздел <Игры> осуществляется доступ к функциям AIM Stabilizer Sync, VRR, увеличение масштаба, AI баланс черного и сверхвысокое разрешение.

GIGABYTE M27UP ICE настройка

Готовые заводские профили для матрицы оптимизированы для работы дисплея под управлением наиболее распространенных сценариев и типов контента: Стандартный, приоритет FPS, игры MOBA, игры RPG, Гоночные симуляторы, Фильмы, Чтение.

GIGABYTE M27UP ICE настройка

Предусмотрено управление режимами совмещения изображения от нескольких источников сигнала (PiP и PbP). В режиме разгона для разрешения Full HD частота обновления экрана возрастает со штатных 300 Гц до 320 Гц.

GIGABYTE M27UP ICE настройка

Выбор параметров работы технологии KVM и мастер настроек.

GIGABYTE M27UP ICE настройка

Кроме того, в активе монитора GIGABYTE набор актуальных фирменных функций, призванных обеспечить преимущество перед оппонентами в играх (преимущественно, динамичные игры с видом от первого лица, т. н. шутеры). Среди прочих отметим улучшенное распознавание объектов в затененных зонах, перекрестие прицела, а также счетчик кадров и время, проведенное в игре.

GIGABYTE M27UP ICE настройка

Программное обеспечение

Настройку GIGABYTE M27UP ICE лучше всего выполнять средствами фирменного пакета приложений GIGABYTE Control Center, в прямом подчинении которого все типы устройств, выпускаемым производителем. Удобный формат и доступ к ключевым режимам и параметрам, активация востребованных технологий.

GIGABYTE M27UP ICE приложение

GIGABYTE M27UP ICE приложение

Тесты

Тестовые испытания монитора выполнялись совместно с настольным ПК (видеокарта GeForce RTX 5070) и игровой консолью PlayStation 5. Нареканий никаких, шикарное качество картинки, высокая четкость и плавность воспроизведение любого контента. Для оценки рабочих параметров матрицы применялся колориметр, тесты выполнялись для трех предустановленных профилей: Стандартный, Гоночные симуляторы и приоритет FPS. Усредненное значение максимальной яркости зафиксировано на отметке 426 КД/М2, равномерность поля задней подсветки, без т. н. засветов. Охват цветового пространства sRGB – 100%, Adobe RGB – 84%, DCI-P3 – 90%.

Стандартный

GIGABYTE M27UP ICE тесты в режиме стандартный

GIGABYTE M27UP ICE тесты в режиме стандартный

GIGABYTE M27UP ICE тесты в режиме стандартный

Гоночные симуляторы

GIGABYTE M27UP ICE тесты в режиме racing

GIGABYTE M27UP ICE тесты в режиме racing

GIGABYTE M27UP ICE тесты в режиме racing

Приоритет FPS

GIGABYTE M27UP ICE тесты в режиме приоритет FPS

GIGABYTE M27UP ICE тесты в режиме приоритет FPS

GIGABYTE M27UP ICE тесты в режиме приоритет FPS

Итоги

GIGABYTE M27UP ICE – игровой монитор в оригинальном светлом исполнении, два режима – 4К/ 160 Гц и FHD/ 320 Гц) с возможностью быстрого переключения между ними, высокая яркость и равномерная подсветка, качественно выполненные заводские настройки матрицы, стильный и эргономичный дизайн, великолепная устойчивость и система кабель-менеджмента, набор актуальный портов цифровых интерфейсов. Одним словом – 4К, белоснежный, игровой… твой!
