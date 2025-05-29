HIPER CINEMA C6 обзор доступного проектора для дома и офиса

Насладиться фильмами или новой серией любимого сериала можно с комфортом в большом формате. За последнее время проекторы перестали быть экзотикой, не требуют дорогостоящей специальной подготовки, а также могут выступать полноценной мультимедийной системой с собственной оболочкой, поддерживая стриминговые сервисы и свободный доступ к воспроизведению контента. Сегодня мы рассмотрим такой комбайн - HIPER CINEMA C6, работающий под управлением операционной системы Android.

HIPER CINEMA C6 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона и на ее гранях представлены данные по ключевым характеристикам, примерам сценариев эксплуатации, а также логотипы популярных в России стриминговых сервисов. Комплект включает VGA-кабель, сетевой кабель, переходник на RCA-разъемы, HDMI, пульт ДУ, руководство пользователя.

HIPER CINEMA C6 обзор

Внешний вид

Представлен в черном и белом вариантах исполнения. Корпус проектора выполнен из пластика с практичным матовым покрытием, это классическая схема исполнения.

HIPER CINEMA C6 обзор

На фронтальной стороне ИК-приемник, используемый для взаимодействия с комплектным пультом ДУ. Можно будет управлять системой, осуществлять навигацию по интерфейсу не вставая с дивана.

HIPER CINEMA C6 обзор

Линза, выполненная из стекла. Фокусировка в этой модели ручная, барабан регулировки в окошке на верхней грани. Диапазон регулировки широкий, обеспечивая проекционное расстояние до 2 до 5 метров с максимальной диагональю в 150 дюймов. Сопровождается защитной накладкой из мягкой резины.

HIPER CINEMA C6 обзор

Отверстия для отвода тепла распределены по боковым граням. Есть фильтр, предотвращающий попадание пыли внутрь корпуса. У системы есть встроенный динамик.

HIPER CINEMA C6 обзор

На тыльной стороне панель портов ввода и вывода. Включает RJ-45, два USB 2.0, два HDMI, VGA, аудиовыход, гнездо питания. Такой набор обеспечит возможность эксплуатации в разных сценариях, от домашней эксплуатации и до вывода презентаций в офисе.

HIPER CINEMA C6 обзор

У HIPER CINEMA C6 есть панель управления, расположенная на верхней грани. Механические кнопки для навигации, вывода меню, выбора источника сигнала. Удобнее пультом ДУ из комплекта, но это также не будет лишним.

HIPER CINEMA C6 обзор

На основании у проектора четыре ножки с резиновыми накладками, под ними находится крепеж для установки на потолочное крепление. Нанесена наклейка с техническими данными. Предусмотрели возможность изменения угла наклона с помощью компактной откидной ножки, доступно два положения.

HIPER CINEMA C6 обзор

Оснащение

HIPER CINEMA C6 обзор

Установлена платформа с четырехъядерным процессором, обеспечивающим стабильную работу системы и беспроблемный запуск мультимедийного контента. Есть внутренняя память объемом 8 Гбайт под установку приложений. Файлы со скаченными фильмами и сериалами, а также подготовленную презентацию можно записать на флешку или внешний накопитель.

HIPER CINEMA C6 обзор

В проекторе установлена LED-лампа с заявленным ресурсом службы в 50 тысяч часов. Разрешение Full HD, выводимое изображение детализировано. Хорошо передает полутона, переходы мягкие. Общее качество можно оценить как полупрофессиональное. Для вывода оптимально использовать специальный экран, но в домашних условиях можно обойтись белой стеной.

HIPER CINEMA C6 обзор

Интерфейс

HIPER CINEMA C6 работает на базе Android TV и тут уже знакомый по телевизорам интерфейс. На главный экран выводятся плитки, установленных приложений. В избранный список можно будет добавить наиболее используемые. Проектор дает возможность свободной установки как через магазины приложений, так и запускать APK-файлы.

HIPER CINEMA C6 обзор

Из «коробки» предустановлены популярные стриминговые сервисы. Помимо них браузер, медиа центр KODI для работы с контентом, файловый менеджер, инструменты очистки памяти, AirScreen.

HIPER CINEMA C6 обзор

Воспроизводить видеофайлы и аудио можно как по сети, так и записав на накопитель. Справляется без зависания с большим количеством форматов и кодеков.

HIPER CINEMA C6 обзор

Проектор можно использовать в качестве монитора, подключив источник сигнала по HDMI. Ноутбук, ПК, даже игровые консоли. Как пример, долгое время использовали его в связке с PlayStation 5. Масса положительных эмоций и новый опыт при прохождении игр. На большой диагонали все воспринимается по-другому. А простенькие Android игры можно запускать прямо из системы, подключив к ней геймпад.

HIPER CINEMA C6 обзор

Есть поддержка беспроводного подключения AirScreen, передавая картинку дистанционно. Удобно когда фильм выбирается на ПК, передается в другую комнату без необходимости тянуть кабель, или при проведении презентации.

HIPER CINEMA C6 обзор

Итоги

HIPER CINEMA C6 – недорогой проект с Full HD разрешением, работающий на платформе Android TV и предлагающий набор актуальных проводных и беспроводных интерфейсов, встроенный динамик. Ручная фокусировка, свободная установка софта, два варианта угла наклона корпуса, пульт ДУ, защитная крышка для стеклянной линзы. Хороший вариант для просмотра фильмов и сериалов на даче или дома, а также для проведения базовых презентаций в небольшом офисе.
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