Обзор и тесты 32-дюймового QD-LED монитора GIGABYTE MO32U

Монитор GIGABYTE MO32U оснащен 31,5 дюймовой матрицей QD-LED с поддержкой разрешения 3840х2160 (Ultra HD) и частотой обновления 165 Гц. Пиковая яркость у установленной в него матрице достигает 1000 нит, монитор удостоен Сертификатов VESA DisplayHDR400 True Black и VESA ClearMR 9000, охват цветового пространства DCI-P3 достигает 99%. Экран с 10-разрядной глубиной цвета, достоверно воспроизводит более миллиарда цветовых оттенков. В QD-LED линейке мониторов производства компании GIGABYTE ранее мы уже детально тестировали модель MO27Q2 на базе 27-дюймовой матрицы, которая показала высокие результаты при проведении замеров калибратором и продемонстрировала превосходное качество картинки.

Комплектация

Решений на этом типе матриц в настоящее время представлено ограниченное количество. В этом контексте, предоставленная для тестирования модель является одной из самых привлекательных в ценовом выражении, как на глобальном, так и на российском рынке.Покупатель получает монитор упакованным в габаритной коробке из окрашенного картона, на которой приведено изображение дисплея и его технические характеристики. Есть пластиковая ручка для транспортировки.

Комплект поставки входят кабель DisplayPort, кабель HDMI, силовой кабель питания, USB-кабель, пластиковый фиксатор для кабелей, краткое руководство пользователя, гарантийный талон, регистрационный лист с отчетом о заводской калибровке матрицы.

Подставка

Монитор внутри коробки находится в разобранном виде. Необходимо будет собрать подставку, состоящую из стойки и основания. Используется быстросъемное соединение.

Основание из тонкого листа стали темно-серого цвета, изящная металлическая стойка. Надежно, долговечно и выглядит премиально.

На стойке можно зафиксировать комплектный пластиковый элемент, позволяющий собрать силовой кабель питания и интерфейсные кабели в общий пучок.

Конструктивом предусмотрен поворот на 15° вправо и влево, наклон от -5° до +21°, регулировка высоты расположения над поверхностью рабочего стола в диапазоне 130 см.

Перевод в портретный режим также возможен. Во всех возможных положениях монитор продемонстрировал завидную устойчивость. Также предусмотрена возможность закрепить дисплей на стене средствами VESA-кронштейна 100 x 100 мм (приобретается отдельно).

Внешний вид

Дисплей выполнен GIGABYTE MO32U в строгом безрамочном дизайне. Внешние поверхности преимущественно матовые, не подверженные загрязнению пылью и следам пальцев.

В основе корпуса также применен металл и за счет этого основная часть его тонкая и при этом прочная. Центральная часть тыльной стороны из пластика, это блок управления, в котором сосредоточена электроника, порты ввода и вывода, а также акустика.

Для соединения с источником сигнала доступны порт DisplayPort 1.4, два порта HDMI 2.1, порт USB Type-C c функцией Power Delivery (мощность заряжаемых устройств не более 18 Вт). При подключении компьютера оптимально использовать будет интерфейс DisplayPort 1.4 с поддержкой 10-разрядной глубины цвета, режима HDR и частоты обновления 165 Гц. Порт интерфейса HDMI 2.1 подойдет для дополнительных устройств, например, для подключения игровой консоли и ТВ-приставки, а к порту USB Type-C можно подсоединить ноутбук, при этом монитор позволяет выводить в режиме «картинка-в-картинке» изображение с нескольких источников.

Есть встроенный скоростной USB-концентратор с двумя нисходящими портами. При подключении к нему периферии есть возможность использовать ее с несколькими системами, за счет поддержки режима KVM, для которого тут в быстром меню предусмотрели отдельный пункт оперативного доступа.

Монитор GIGABYTE MO32U оснащен встроенными стереодинамиками суммарной мощностью 10 Вт, возможности которых вполне позволяют озвучить типовые рабочие задачи, посмотреть фильмы и сериалы, а для качественного звука в играх можно подключить наушники средствами встроенного 3,5 мм TRS разъема.

Матрица с полуглянцевым покрытием, не бликует. Боковые рамки узкие, монитор отлично подходит для организации рабочего пространства в условиях подключения сразу нескольких панелей в единый массив. Дисплей GIGABYTE спроектирован на базе матрицы Samsung Display третьего поколения с традиционным соотношением сторон 16:9. Разрешение 3840х2160 пикселей при диагонали экрана 31,5 дюйм (плотность пикселей 140 ppi). Картинка сочная и насыщенная, отдельные пиксели не заметны даже при близком приближении.

Контрастность изображения на экране впечатляет, глубокий черный цвет. Применяется аппаратный фильтр синего цвета, дисплей удовлетворяет требованиям нового стандарта EYE Safe Display 2.0, что подтверждает безопасность монитора для зрения пользователя.

Настройка

Дисплею не случайно присвоен статус игрового. В активе монитора и быстрый отклик матрицы на уровне 0,03 мс (методика GtG), и частота обновления 165 Гц, а также режимы адаптивной синхронизации частоты кадров AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-SYNC Compatible.Фирменная функция OLED Care значительно увеличивает срок службы OLED-матрицы за счет применения продвинутого ИИ-алгоритма и целого ряда превентивных мер, предотвращающих выгорание пикселей.Доступен игровой ассистент с функциями Display Alignment, Eagle Eye, Night Vision, Crosshair, Dashboard, Game info. Все они детально настраиваются, позволяя выводить на экран перекрестие прицела, упрощать ориентирование в темных помещениях и поиск противников, контролировать ключевые игровые параметры, а также производительность системы в целом.Управляется GIGABYTE MO32U с помощью пятипозиционного джойстика и двух механических кнопок, расположенных по центру нижней грани. Меню отсортировано на вкладки и каждая из них структурирована.

«ИГРА» - баланс черного 2.0, сверхвысокое разрешение, режим дисплея, FreeSync Premium Pro.

«ГРАФИКА» - HDR, HDR игры, HDR фильмы, HDR Vivid, HDR Peak 1000.

«Режим дисплея» - входной сигнал, KVM, диапазон RGB.

Программное обеспечение

«PIP/PIB» - тут идет управление выводом изображения с нескольких источников.Подключение к ПК/Ноутбуку USB-кабелем из комплекта поставки монитора, помимо активации встроенного USB-концентратора и функции KVM, открывает доступ к управлению всеми параметрами дисплея через фирменное приложение GIGABYTE CONTROL CENTER. Доступно управление OSD-меню и быстрая регулировка отдельных параметров.

Детально выставляется параметр вывода изображения с предустановками под популярные жанры игр и различные сценарии эксплуатации.

Тесты

Стандартный

Управление игровым ассистентом и KVM.Тестирование GIGABYTE MO32U с помощью калибратора проводили в трех режимах – Стандартный, sRGB, игры ECO.

sRGB

Монитор продемонстрировал высокие значения яркости в режимах SDR и HDR. Широкий цветовой охват со 100% sRGB и 98% P3. Дисплей отлично подходит для успешного выполнения целого ряда задач, включая монтаж видео и обработку фотоснимков.

Игры ECO

Итоги

На примере протестированного нами монитора MO32U компания GIGABYTE предлагает современную QD-LED панель в эргономичном корпусе (безрамочное исполнение), высокое качество калибровки матрицы в заводских условиях, актуальный набор интерфейсов, встроенные динамиками мощностью 10 Вт, востребованные ИИ-технологии OLED Care для защиты матрицы от выгорания, обновление экрана с частотой до 165 Гц, распространенные режимы адаптивной синхронизации, игровые тактические функции, грамотно организованное и детально структурированное меню настроек. И все это великолепие дополняет “вкусный” ценник в российской рознице.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".