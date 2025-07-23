Обзор и тесты 32-дюймового QD-LED монитора GIGABYTE MO32U

Решений на этом типе матриц в настоящее время представлено ограниченное количество. В этом контексте, предоставленная для тестирования модель является одной из самых привлекательных в ценовом выражении, как на глобальном, так и на российском рынке.
Комплект поставки входят кабель DisplayPort, кабель HDMI, силовой кабель питания, USB-кабель, пластиковый фиксатор для кабелей, краткое руководство пользователя, гарантийный талон, регистрационный лист с отчетом о заводской калибровке матрицы.
Основание из тонкого листа стали темно-серого цвета, изящная металлическая стойка. Надежно, долговечно и выглядит премиально.
На стойке можно зафиксировать комплектный пластиковый элемент, позволяющий собрать силовой кабель питания и интерфейсные кабели в общий пучок.
Конструктивом предусмотрен поворот на 15° вправо и влево, наклон от -5° до +21°, регулировка высоты расположения над поверхностью рабочего стола в диапазоне 130 см.
Перевод в портретный режим также возможен. Во всех возможных положениях монитор продемонстрировал завидную устойчивость. Также предусмотрена возможность закрепить дисплей на стене средствами VESA-кронштейна 100 x 100 мм (приобретается отдельно).
В основе корпуса также применен металл и за счет этого основная часть его тонкая и при этом прочная. Центральная часть тыльной стороны из пластика, это блок управления, в котором сосредоточена электроника, порты ввода и вывода, а также акустика.
Для соединения с источником сигнала доступны порт DisplayPort 1.4, два порта HDMI 2.1, порт USB Type-C c функцией Power Delivery (мощность заряжаемых устройств не более 18 Вт). При подключении компьютера оптимально использовать будет интерфейс DisplayPort 1.4 с поддержкой 10-разрядной глубины цвета, режима HDR и частоты обновления 165 Гц. Порт интерфейса HDMI 2.1 подойдет для дополнительных устройств, например, для подключения игровой консоли и ТВ-приставки, а к порту USB Type-C можно подсоединить ноутбук, при этом монитор позволяет выводить в режиме «картинка-в-картинке» изображение с нескольких источников.
Есть встроенный скоростной USB-концентратор с двумя нисходящими портами. При подключении к нему периферии есть возможность использовать ее с несколькими системами, за счет поддержки режима KVM, для которого тут в быстром меню предусмотрели отдельный пункт оперативного доступа.
Монитор GIGABYTE MO32U оснащен встроенными стереодинамиками суммарной мощностью 10 Вт, возможности которых вполне позволяют озвучить типовые рабочие задачи, посмотреть фильмы и сериалы, а для качественного звука в играх можно подключить наушники средствами встроенного 3,5 мм TRS разъема.
Матрица с полуглянцевым покрытием, не бликует. Боковые рамки узкие, монитор отлично подходит для организации рабочего пространства в условиях подключения сразу нескольких панелей в единый массив. Дисплей GIGABYTE спроектирован на базе матрицы Samsung Display третьего поколения с традиционным соотношением сторон 16:9. Разрешение 3840х2160 пикселей при диагонали экрана 31,5 дюйм (плотность пикселей 140 ppi). Картинка сочная и насыщенная, отдельные пиксели не заметны даже при близком приближении.
Контрастность изображения на экране впечатляет, глубокий черный цвет. Применяется аппаратный фильтр синего цвета, дисплей удовлетворяет требованиям нового стандарта EYE Safe Display 2.0, что подтверждает безопасность монитора для зрения пользователя.
Дисплею не случайно присвоен статус игрового. В активе монитора и быстрый отклик матрицы на уровне 0,03 мс (методика GtG), и частота обновления 165 Гц, а также режимы адаптивной синхронизации частоты кадров AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-SYNC Compatible.
«ИГРА» - баланс черного 2.0, сверхвысокое разрешение, режим дисплея, FreeSync Premium Pro.
«ГРАФИКА» - HDR, HDR игры, HDR фильмы, HDR Vivid, HDR Peak 1000.
«Режим дисплея» - входной сигнал, KVM, диапазон RGB.
«PIP/PIB» - тут идет управление выводом изображения с нескольких источников.
Детально выставляется параметр вывода изображения с предустановками под популярные жанры игр и различные сценарии эксплуатации.
Управление игровым ассистентом и KVM.
Монитор продемонстрировал высокие значения яркости в режимах SDR и HDR. Широкий цветовой охват со 100% sRGB и 98% P3. Дисплей отлично подходит для успешного выполнения целого ряда задач, включая монтаж видео и обработку фотоснимков.