240-Гц монитор AOC Q27G41ZDP оценили в 355 долларов

Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Q27G41ZDP, которая основана на 27-дюймовой W-OLED-матрице с разрешением 2K. Новинка также характеризуется кадровой частотой 240 Гц, временем отклика всего 0,03 мс (GtG), глубиной цвета 10 бит, пиковой яркостью до 1300 кд/м², 100% покрытием цветовой гаммы sRGB и 98,5% охватом цветового пространства DCI-P3, поддержкой аппаратного снижения уровня синего света, технологией защиты от выгорания OLED Care, сертификацией NVIDIA G-Sync, а также портами HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 355 долларов.