380-Гц монитор Titan Legion X256T оценен в 290 долларов

Компания Titan Legion пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Titan Legion X256T, которая получила 24,5-дюймовую матрицу Fast IPS с разрешением 2560:1440 точек. Новинка также характеризуется кадровой частотой 380 Гц, временем отклика 1 мс (GtG), максимальной яркостью 400 нит в режиме SDR и 600 нит в HDR, глубиной цвета 10 бит (8 бит + FRC), 99% покрытием цветовой гаммы sRGB, подставкой с регулировкой высоты, угла наклона и поворота, пятипозиционным джойстиком и настраиваемыми кнопками быстрого доступа, функцией защиты зрения, ночным режимом, настенным креплением VESA 100:100 мм, двумя интерфейсами HDMI 2.1, двумя портами DisplayPort 1.4 и 3,5-мм аудиогнездом. Монитор уже доступен для покупки на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене в 280 долларов.

