Представлен 240-Гц монитор Gigabyte GO27Q24G

Компания Gigabyte пополнила ассортимент мониторов моделью GO27Q24G, которая основана на 27-дюймовой матрице WOLED с разрешением 2560:1440 точек (формат QHD). Новинка также характеризуется глянцевым покрытием RealBlack Glossy со слоями от бликов и отражений, технологией MLA+ WOLED, временем отклика 0,03 мс (GTG), кадровой частотой 240 Гц, отображением 1,07 млрд цветовых оттенков, 99% покрытием цветовой палитры DCI-P3, сертификацией VESA DisplayHDR True Black 400 и VESA ClearMR 13000, режимом HDR Peak 1300 с технологией HyperNits для увеличения яркости до 30% с сохранением деталей в светлых участках, защитой зрения Flicker-Free и Low Blue Light, сертификацией Eyesafe 3.0, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и двумя DisplayPort 1.4, портом USB Type-C с 15-Вт обратной зарядкой, 3,5-мм аудиогнездом, двумя 5-Вт динамиками и гибко регулируемая подставка. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.

