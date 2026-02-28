280-Гц монитор Titan Legion G27P8 Ultra оценили в 420 долларов

Компания Titan Legion пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью G27P8 Ultra, которая получила 26,5-дюймовую матрицу QD-OLED нового поколения с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K). Новинка также характеризуется кадровой частотой до 280 Гц, временем отклика 0,03 мс (GTG), пиковой яркостью HDR 1000 нит, статической контрастностью 1500000:1, сертификацией HDR True Black 400, 99% покрытием цветовой палитры sRGB, 99% DCI-P3 и 99% Adobe RGB, показателем цветопередачи DeltaE менее 1, радиаторами и графеновыми плёнками для охлаждения, поддержкой технологии Adaptive-Sync, комплектной подставкой с регулировкой высоты, угла наклона, поворота и портретным режимом, а также подсветкой AURORA на задней панели. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 420 долларов.