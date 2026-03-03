Elgato выпустила громоздкую модель Stream Deck Plus XL

После того, как в 2024 году компания Elgato превратила свой контроллер Stream Deck в более крупное решение для профессиональных стриминговых студий, решений для профессионалов производитель длительное время не выпускал. Но сегодня обновление получила модель Stream Deck Plus, которую представили ещё три года назад, и новая версия под названием Stream Deck Plus XL по сути полностью копирует оригинал, но предлагает больше макрокнопок, больше поворотных регуляторов, более широкий сенсорный экран и увеличенные габариты корпуса. Изначальный Stream Deck Plus имел меньше кнопок по сравнению со стандартным Stream Deck, однако компенсировал это расширенной функциональностью за счёт четырёх дополнительных поворотных регуляторов и сенсорного экрана над ними.

Дисплей отображал назначенные для каждого регулятора функции, при этом сами регуляторы могли работать и как кнопки, а также выполнять другие задачи. В отличие от простого запуска отдельных команд, поворотные элементы позволяли точно настраивать параметры, например громкость или уровень усиления. В версии Stream Deck Plus XL используются те же кнопки с мембранными переключателями, что и в компактной модели, но их количество увеличено до 36 вместо 8. Число поворотных регуляторов выросло до 6, а сенсорный экран теперь занимает всю ширину панели над ними. И, естественно, корпус модели стал заметно больше, так что и пространства на рабочем столе ему нужно побольше, но если нужны дополнительные кнопки — это интересное решение.
