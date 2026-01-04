Представлен 360-Гц монитор MSI MPG 341CQR QD-OLED X36

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью MPG 341CQR QD-OLED X36, которая получила 34-дюймовую изогнутую QD-OLED-панель пятого поколения с разрешением 3440:1440 точек (формат UWQHD) и радиусом кривизны 1800R. Новинка также характеризуется соотношением сторон 21:9, кадровой частотой до 360 Гц, временем отклика 0,03 мс (GtG), обновлённой RGB Stripe-компоновкой субпикселей для более чёткой картинки, защитной плёнкой DarkArmor Film, 98% охватом цветового пространства Adobe RGB, 99% DCI-P3 и до 139% sRGB, яркостью 1300 нит в режиме HDR, сертификациями VESA DisplayHDR True Black 500, VESA ClearMR 18000 и TrueBright, функцией для автоматического определения присутствия пользователя, двумя интерфейсами HDMI 2.1, портом DisplayPort 2.1a с поддержкой UHBR13.5, разъемом USB Type-C с DisplayPort и 98-Вт зарядкой, USB-хабом, аудиогнездом, обновленной подставкой с регулировкой высоты, наклона и поворота, а также настенным креплением VESA 100:100 мм. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.