240-Гц монитор AOC Agon Pro AG276QZD выходит в Европе

Профильное издание Notebookcheck сообщает, что уже до конца июня в продаже появится игровой монитор AOC Agon Pro AG276QZD. Его цена составит 1090 долларов.

Новинка характеризуется 26,5-дюймовой OLED-панелью с разрешением 2560:1440 пикселей, пиковой яркостью 1000 нит, кадровой частотой 240 Гц, временем отклика 0,03 миллисекунды, 98,5% охватом цветовой палитры DCI-P3 и 91,9% Adobe RGB, поддержкой AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-Sync для более плавного геймплея, RGB-подсветкой, подставкой с возможностью регулировки высоты на 13 см и поворотом в портретный режим, двумя 5-Вт динамиками, двумя интерфейсами DisplayPort 1.4, одним разъемом HDMI 2.0 и концентратором USB-A.