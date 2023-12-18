240-Гц монитор Philips Evnia 27M1N5500P оценен в $280

Компания Philips пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Evnia 27M1N5500P, которая уже продается в Китае по цене в 280 долларов. Новинку оснастили 27-дюймовой матрицей Fast IPS с разрешением 2560:1440 пикселей (формат 2K), кадровой частотой 240 Гц, временем отклика от серого к серому 1 мс, поддержкой Display HDR400, 99,8 % охватом цветового пространства sRGB и 92,5 % DCI-P3, поддержкой технологии отображения низкого уровня синего света, подставкой с регулировкой высоты, наклона и поворота, настенным креплением VESA (100:100 мм), двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним разъемом DP1.4 и 3,5-мм гнездом для наушников.

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