240-Гц монитор Titan Army P27B2H оценен в 125 долларов

Сетевые источники сообщают о релизе на китайский рынок очередного доступного игрового монитора с низкой ценой – Titan Army P27B2H. Новинку оснастили 27-дюймовой матрицей VA с разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD) и кадровой частотой 240 Гц, 8-битной глубиной цвета, максимальной яркостью 300 нит, 99% покрытием цветового пространства sRGB и 85% охватом цветовой гаммы DCI-P3, статической контрастностью 3000:1, интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, 3,5-мм гнездом для наушников и подставкой с возможностью регулировки угла наклона. Цена монитора составляет всего 125 долларов.