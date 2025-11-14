Gigabyte M27Q3 обзор и тесты. 27-дюймовый 2К-монитор с 320 Гц

Не так давно были опубликованы актуальные статистические данные, касающиеся рынка мониторов в России. Среди примечательных особенностей проведенного исследования аналитики отмечают заметный рост интереса пользователей к дисплеям свысоким разрешением, в частности, доля 2K-моделей (экранное разрешение 2560 ч 1440) выросла с 15,4% до 24,5%. Это является прямым следствием динамичного развития рынка игровых устройств и массовым внедрением передовых технологий, например, NVIDIA DLSS 4.0 и выделенные нейронные блоки в составе ядра графического процессора даже у видеокарт среднего ценового сегмента. На текущий момент 2K мониторы представляются наиболее сбалансированным разрешением, поскольку, наряду с высокой плотностью пикселей матрицы способны, в тандеме с дискретной графикой среднего и высшего ценового диапазона, обеспечить достойное быстродействие видеоподсистемы (те самые, пресловутые кадр/с в играх). Протестированный нами монитор GIGABYTE M27Q3, поможет Вам в кратчайшие сроки приобрести неоценимый игровой опыт, в первую очередь, благодаря прогрессивной скоростной IPS-матрице, которая демонстрирует чрезвычайно высокую частоту обновления экрана 300 Гц (320 Гц в режиме OC).

Gigabyte M27Q3 обзор и тесты

Комплектация

Gigabyte M27Q3 комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона среднего размера с пластиковой ручкой сверху для удобной транспортировки. Комплект включает DisplayPort кабель, USB-кабель, силовой кабель с двумя типами вилок, фиксатор для кабеля, руководство пользователя и гарантийный талон.

Gigabyte M27Q3 комплектация

Подставка со строгим внешним оформлением. Сталь, окрашенная в темно-серый цвет. Небольшие габариты позволят разместить монитор можно будет даже на компактном рабочем столе.

Gigabyte M27Q3 комплектация

Предусмотрена система прокладки кабелей, на центральной стойке устанавливается пластиковый фиксатор, собирая интерфейсный и питающий кабель в общий пучок.

Gigabyte M27Q3 комплектация

Подставка эргономичная и надежная, монитор на ровной поверхности стоит устойчиво. Набор регулировок позволяет наклонять его к/от пользователя от -5 до +20 градусов, менять высоту расположения в пределах 180 мм, а также переводить в портретный режим.

Gigabyte M27Q3 комплектация

Совместим с VESA-100 кронштейнами.

Gigabyte M27Q3 комплектация

Внешний вид

На лицевой стороне монитора обращаем внимание на минимальные рамки по контуру и декоративную панель нижней части с логотипом бренда GIGABYTE по центру.

Gigabyte M27Q3 внешний вид

Экран с полуматовым покрытием, отлично устраняет блики, кроме того, отдельно отметим фактическое отсутствие у дисплея характерного кристаллического эффекта.

Gigabyte M27Q3 внешний вид

Во многом, это заслуга высокоскоростной 27-дюймовой SuperSpeed IPS матрицы с WLED-подсветкой без мерцания. Монитор удовлетворяет требованиям Сертификата VESA DisplayHDR 400 и совместим с HDR10. Штатное экранное разрешение матрицы 2560х1440 пикселей, соотношение сторон 16:9, плотность пикселей 110 ppi. На практике в реальных задачах получаем высокую четкость выводимого на экран изображения.

Gigabyte M27Q3 внешний вид

Заявленное время отклика пикселей на заданном цветовом переходе составляет 1 мс. Частота обновления составляет 300 Гц, в специальном режиме разгона матрицы может достигать величины 320 Гц. На аппаратном уровне доступна адаптивная синхронизация частоты кадров средствами технологий AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-SYNC Compatible.

Gigabyte M27Q3 внешний вид

Для подключения источника видеосигнала модели M27Q3 доступны два порта HDMI 2.1, один порт DisplayPort 1.4, кроме того, монитор оснащен портом USB Type-C с функцией Power Delivery для быстрой зарядки портативных устройств мощностью до 18 Вт.

Gigabyte M27Q3 внешний вид

Оптимальный вариант подключения монитора к ПК – интерфейс DisplayPort, поскольку в этом случае можно задействовать максимальную частоту синхронизации, режим HDR10 и любой из доступных вариантов адаптивной синхронизации. Ноутбук, в ряде случаев, имеет смысл подключать средствами порта USB Type-C, игровую консоль – через порт HDMI. При этом, с учетом поддержки монитором режимов PiP и PBP, есть возможность одновременно выводить на экран изображение от нескольких источников сигнала.

Gigabyte M27Q3 внешний вид

Для сценариев взаимодействия монитора с несколькими устройствами, очевидно, будет востребована реализованная в составе мониторов GIGABYTE M-серии фирменная функция KVM, позволяющей использовать мышь и клавиатуру для управления группой устройств (ноутбук, планшет, смартфон) быстро переключаясь между ними. С этой целью монитор оснащен встроенным скоростным USB-концентратором (два порта USBA Type-A на выходе). К ним также можно подключать USB- или внешний SSD-накопитель.

Gigabyte M27Q3 внешний вид

Наряду с упомянутыми ранее коммуникационными портами, дисплей оснащен 3,5-мм TRS аудио разъёмом для подключения наушников/гарнитуры.

Gigabyte M27Q3 внешний вид

Задняя часть корпуса монитора выполнена из пластика, поверхность матовая. Качество и уровень сборки соответствует моделям премиального сегмента.

Gigabyte M27Q3 внешний вид

Органы управления находится по центру в нижней части корпуса. Они представлены пятипозиционным джойстиком и двумя механическими кнопками, с помощью которых осуществляется быстрый доступ к функции KVM и виджету Игровой ассистент.

Gigabyte M27Q3 внешний вид

Настройка

Стартовое навигационное меню 4-направленное, оформлено в уже знакомом нам стиле: сразу доступны пункты <Настройки>, KVM, <Игровой ассистент> и <Отключение>.

Gigabyte M27Q3 настройка

Структура настроек хорошо продумана, доступны расширенные индивидуальные настройки, отвечающие запросам пользователя. Меню полностью локализовано для отечественного рынка.

Gigabyte M27Q3 настройка

Через раздел <Игра> открывается доступ к: AIM Stabilizer Sync, AI баланс черного, Сверхвысокое разрешение, Режим дисплея, Режим Overscan и VRR.

Gigabyte M27Q3 настройка

Предустановленный набор режимов: Cтандартный, Приоритет FPS, игры MOBA, RPG игры, Гонки/Racing, Фильмы, Чтение и другие.

Gigabyte M27Q3 настройка

Во вкладке <Режим дисплея> можно выбрать источник сигнала, активировать функцию Overdrive разгона матрицы, задать диапазон RGB. Детальные настройки совмещения изображения с нескольких источников видеосигнала для режимов PiP и PBP. Отдельный набор настроек для режима KVM. Можно выбрать порты для источников видеосигнала с подключенными системами, а также задать параметры для работы KVM переключателя.

Gigabyte M27Q3 настройка

Через Игровой ассистент активируется вывод на экран перекрестия прицела с несколькими вариантами внешнего исполнения, отображаются различные параметры (частота кадров, время в игре и др.). Среди фирменных тактических функций монитора отметим Ночное видение с улучшенной проработкой деталей в затененных областях и Увеличение масштаба заданной зоны. Наверняка, этим воспользуются поклонники динамичных игр с видом от первого лица (т.н. шутеры).

Тесты

Монитор GIGABYTEe M27Q3 был протестирован нами при помощи колориметра применительно к штатному разрешению 2560х1440 пикселей и частоте синхронизации 300 Гц. Отдельно изучены три заводских режима работы: Стандартный, MOBA и Гамма sRGB.

Стандартный

В стандартном режиме максимальная яркость составила 430 кд/м2, что выше заявленного в спецификации значения 400 кд/м2. Подсветка равномерная по всей площади, без участков с засветами по периметру. Охват цветового пространства sRGB составил 100%, Adobe RGB – 86%.

Gigabyte M27Q3 тесты

Gigabyte M27Q3 тесты

Gigabyte M27Q3 тесты

MOBA

Gigabyte M27Q3 тесты

Gigabyte M27Q3 тесты

Gigabyte M27Q3 тесты

Гамма sRGB

Gigabyte M27Q3 тесты

Gigabyte M27Q3 тесты

Gigabyte M27Q3 тесты

Разгон 320 Гц в режиме Стандартный

Отдельно мы активировали режим разгона матрицы до частоты 320 Гц. Замеры при помощи колориметра проводились в режиме <Стандартный>. Согласно полученным данным, качество изображения после повышения частоты не ухудшилось и это впечатляет.

Gigabyte M27Q3 тесты

Gigabyte M27Q3 тесты

Gigabyte M27Q3 тесты

Итоги

Среди достойных внимания характеристик игрового монитора GIGABYTE M27Q3 отметим штатное 2K разрешение и частоту обновления экрана 320 Гц (в режиме OC), поддержку режима HDR10 и соответствие Стандарту VESA DisplayHDR 400, возможность задействовать технологии адаптивной синхронизации NVIDIA G-SYNC Compatible и AMD FreeSync Premium Pro. Модель предусматривает возможность подключения внешних устройств средствами современных интерфейсов (два порта HDMI 2.1, один порт DisplayPort 1.4 и порт USB Type-C), в составе монитора реализована функция KVM, встроен скоростной USB-концентратор для взаимодействия дисплея с периферией и внешними накопителями. Отдельно отметим высокое качество сборки и строгий лаконичный дизайн изделия в целом, а также эргономику подставки (выполнена из стали, предусмотрен кабель-менеджмент). И что особенно отрадно, все это великолепие предлагается в отечественной розничной сети по вполне доступной цене!
