Gigabyte M27Q3 обзор и тесты. 27-дюймовый 2К-монитор с 320 Гц

Поставляется в коробке из плотного картона среднего размера с пластиковой ручкой сверху для удобной транспортировки. Комплект включает DisplayPort кабель, USB-кабель, силовой кабель с двумя типами вилок, фиксатор для кабеля, руководство пользователя и гарантийный талон.
Подставка со строгим внешним оформлением. Сталь, окрашенная в темно-серый цвет. Небольшие габариты позволят разместить монитор можно будет даже на компактном рабочем столе.
Предусмотрена система прокладки кабелей, на центральной стойке устанавливается пластиковый фиксатор, собирая интерфейсный и питающий кабель в общий пучок.
Подставка эргономичная и надежная, монитор на ровной поверхности стоит устойчиво. Набор регулировок позволяет наклонять его к/от пользователя от -5 до +20 градусов, менять высоту расположения в пределах 180 мм, а также переводить в портретный режим.
Совместим с VESA-100 кронштейнами.
Экран с полуматовым покрытием, отлично устраняет блики, кроме того, отдельно отметим фактическое отсутствие у дисплея характерного кристаллического эффекта.
Во многом, это заслуга высокоскоростной 27-дюймовой SuperSpeed IPS матрицы с WLED-подсветкой без мерцания. Монитор удовлетворяет требованиям Сертификата VESA DisplayHDR 400 и совместим с HDR10. Штатное экранное разрешение матрицы 2560х1440 пикселей, соотношение сторон 16:9, плотность пикселей 110 ppi. На практике в реальных задачах получаем высокую четкость выводимого на экран изображения.
Заявленное время отклика пикселей на заданном цветовом переходе составляет 1 мс. Частота обновления составляет 300 Гц, в специальном режиме разгона матрицы может достигать величины 320 Гц. На аппаратном уровне доступна адаптивная синхронизация частоты кадров средствами технологий AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-SYNC Compatible.
Для подключения источника видеосигнала модели M27Q3 доступны два порта HDMI 2.1, один порт DisplayPort 1.4, кроме того, монитор оснащен портом USB Type-C с функцией Power Delivery для быстрой зарядки портативных устройств мощностью до 18 Вт.
Оптимальный вариант подключения монитора к ПК – интерфейс DisplayPort, поскольку в этом случае можно задействовать максимальную частоту синхронизации, режим HDR10 и любой из доступных вариантов адаптивной синхронизации. Ноутбук, в ряде случаев, имеет смысл подключать средствами порта USB Type-C, игровую консоль – через порт HDMI. При этом, с учетом поддержки монитором режимов PiP и PBP, есть возможность одновременно выводить на экран изображение от нескольких источников сигнала.
Для сценариев взаимодействия монитора с несколькими устройствами, очевидно, будет востребована реализованная в составе мониторов GIGABYTE M-серии фирменная функция KVM, позволяющей использовать мышь и клавиатуру для управления группой устройств (ноутбук, планшет, смартфон) быстро переключаясь между ними. С этой целью монитор оснащен встроенным скоростным USB-концентратором (два порта USBA Type-A на выходе). К ним также можно подключать USB- или внешний SSD-накопитель.
Наряду с упомянутыми ранее коммуникационными портами, дисплей оснащен 3,5-мм TRS аудио разъёмом для подключения наушников/гарнитуры.
Задняя часть корпуса монитора выполнена из пластика, поверхность матовая. Качество и уровень сборки соответствует моделям премиального сегмента.
Органы управления находится по центру в нижней части корпуса. Они представлены пятипозиционным джойстиком и двумя механическими кнопками, с помощью которых осуществляется быстрый доступ к функции KVM и виджету Игровой ассистент.
Структура настроек хорошо продумана, доступны расширенные индивидуальные настройки, отвечающие запросам пользователя. Меню полностью локализовано для отечественного рынка.
Через раздел <Игра> открывается доступ к: AIM Stabilizer Sync, AI баланс черного, Сверхвысокое разрешение, Режим дисплея, Режим Overscan и VRR.
Предустановленный набор режимов: Cтандартный, Приоритет FPS, игры MOBA, RPG игры, Гонки/Racing, Фильмы, Чтение и другие.
Во вкладке <Режим дисплея> можно выбрать источник сигнала, активировать функцию Overdrive разгона матрицы, задать диапазон RGB. Детальные настройки совмещения изображения с нескольких источников видеосигнала для режимов PiP и PBP. Отдельный набор настроек для режима KVM. Можно выбрать порты для источников видеосигнала с подключенными системами, а также задать параметры для работы KVM переключателя.
Через Игровой ассистент активируется вывод на экран перекрестия прицела с несколькими вариантами внешнего исполнения, отображаются различные параметры (частота кадров, время в игре и др.). Среди фирменных тактических функций монитора отметим Ночное видение с улучшенной проработкой деталей в затененных областях и Увеличение масштаба заданной зоны. Наверняка, этим воспользуются поклонники динамичных игр с видом от первого лица (т.н. шутеры).