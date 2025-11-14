Gigabyte M27Q3 обзор и тесты. 27-дюймовый 2К-монитор с 320 Гц

Не так давно были опубликованы актуальные статистические данные, касающиеся рынка мониторов в России. Среди примечательных особенностей проведенного исследования аналитики отмечают заметный рост интереса пользователей к дисплеям свысоким разрешением, в частности, доля 2K-моделей (экранное разрешение 2560 ч 1440) выросла с 15,4% до 24,5%. Это является прямым следствием динамичного развития рынка игровых устройств и массовым внедрением передовых технологий, например, NVIDIA DLSS 4.0 и выделенные нейронные блоки в составе ядра графического процессора даже у видеокарт среднего ценового сегмента. На текущий момент 2K мониторы представляются наиболее сбалансированным разрешением, поскольку, наряду с высокой плотностью пикселей матрицы способны, в тандеме с дискретной графикой среднего и высшего ценового диапазона, обеспечить достойное быстродействие видеоподсистемы (те самые, пресловутые кадр/с в играх). Протестированный нами монитор GIGABYTE M27Q3, поможет Вам в кратчайшие сроки приобрести неоценимый игровой опыт, в первую очередь, благодаря прогрессивной скоростной IPS-матрице, которая демонстрирует чрезвычайно высокую частоту обновления экрана 300 Гц (320 Гц в режиме OC).

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона среднего размера с пластиковой ручкой сверху для удобной транспортировки. Комплект включает DisplayPort кабель, USB-кабель, силовой кабель с двумя типами вилок, фиксатор для кабеля, руководство пользователя и гарантийный талон.

Подставка со строгим внешним оформлением. Сталь, окрашенная в темно-серый цвет. Небольшие габариты позволят разместить монитор можно будет даже на компактном рабочем столе.

Предусмотрена система прокладки кабелей, на центральной стойке устанавливается пластиковый фиксатор, собирая интерфейсный и питающий кабель в общий пучок.

Подставка эргономичная и надежная, монитор на ровной поверхности стоит устойчиво. Набор регулировок позволяет наклонять его к/от пользователя от -5 до +20 градусов, менять высоту расположения в пределах 180 мм, а также переводить в портретный режим.

Совместим с VESA-100 кронштейнами.

Внешний вид

На лицевой стороне монитора обращаем внимание на минимальные рамки по контуру и декоративную панель нижней части с логотипом бренда GIGABYTE по центру.

Экран с полуматовым покрытием, отлично устраняет блики, кроме того, отдельно отметим фактическое отсутствие у дисплея характерного кристаллического эффекта.

Во многом, это заслуга высокоскоростной 27-дюймовой SuperSpeed IPS матрицы с WLED-подсветкой без мерцания. Монитор удовлетворяет требованиям Сертификата VESA DisplayHDR 400 и совместим с HDR10. Штатное экранное разрешение матрицы 2560х1440 пикселей, соотношение сторон 16:9, плотность пикселей 110 ppi. На практике в реальных задачах получаем высокую четкость выводимого на экран изображения.

Заявленное время отклика пикселей на заданном цветовом переходе составляет 1 мс. Частота обновления составляет 300 Гц, в специальном режиме разгона матрицы может достигать величины 320 Гц. На аппаратном уровне доступна адаптивная синхронизация частоты кадров средствами технологий AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-SYNC Compatible.

Для подключения источника видеосигнала модели M27Q3 доступны два порта HDMI 2.1, один порт DisplayPort 1.4, кроме того, монитор оснащен портом USB Type-C с функцией Power Delivery для быстрой зарядки портативных устройств мощностью до 18 Вт.

Оптимальный вариант подключения монитора к ПК – интерфейс DisplayPort, поскольку в этом случае можно задействовать максимальную частоту синхронизации, режим HDR10 и любой из доступных вариантов адаптивной синхронизации. Ноутбук, в ряде случаев, имеет смысл подключать средствами порта USB Type-C, игровую консоль – через порт HDMI. При этом, с учетом поддержки монитором режимов PiP и PBP, есть возможность одновременно выводить на экран изображение от нескольких источников сигнала.

Для сценариев взаимодействия монитора с несколькими устройствами, очевидно, будет востребована реализованная в составе мониторов GIGABYTE M-серии фирменная функция KVM, позволяющей использовать мышь и клавиатуру для управления группой устройств (ноутбук, планшет, смартфон) быстро переключаясь между ними. С этой целью монитор оснащен встроенным скоростным USB-концентратором (два порта USBA Type-A на выходе). К ним также можно подключать USB- или внешний SSD-накопитель.

Наряду с упомянутыми ранее коммуникационными портами, дисплей оснащен 3,5-мм TRS аудио разъёмом для подключения наушников/гарнитуры.

Задняя часть корпуса монитора выполнена из пластика, поверхность матовая. Качество и уровень сборки соответствует моделям премиального сегмента.

Органы управления находится по центру в нижней части корпуса. Они представлены пятипозиционным джойстиком и двумя механическими кнопками, с помощью которых осуществляется быстрый доступ к функции KVM и виджету Игровой ассистент.

Настройка

Стартовое навигационное меню 4-направленное, оформлено в уже знакомом нам стиле: сразу доступны пункты <Настройки>, KVM, <Игровой ассистент> и <Отключение>.

Структура настроек хорошо продумана, доступны расширенные индивидуальные настройки, отвечающие запросам пользователя. Меню полностью локализовано для отечественного рынка.

Через раздел <Игра> открывается доступ к: AIM Stabilizer Sync, AI баланс черного, Сверхвысокое разрешение, Режим дисплея, Режим Overscan и VRR.

Предустановленный набор режимов: Cтандартный, Приоритет FPS, игры MOBA, RPG игры, Гонки/Racing, Фильмы, Чтение и другие.

Во вкладке <Режим дисплея> можно выбрать источник сигнала, активировать функцию Overdrive разгона матрицы, задать диапазон RGB. Детальные настройки совмещения изображения с нескольких источников видеосигнала для режимов PiP и PBP. Отдельный набор настроек для режима KVM. Можно выбрать порты для источников видеосигнала с подключенными системами, а также задать параметры для работы KVM переключателя.

Тесты

Стандартный

Через Игровой ассистент активируется вывод на экран перекрестия прицела с несколькими вариантами внешнего исполнения, отображаются различные параметры (частота кадров, время в игре и др.). Среди фирменных тактических функций монитора отметим Ночное видение с улучшенной проработкой деталей в затененных областях и Увеличение масштаба заданной зоны. Наверняка, этим воспользуются поклонники динамичных игр с видом от первого лица (т.н. шутеры).Монитор GIGABYTEe M27Q3 был протестирован нами при помощи колориметра применительно к штатному разрешению 2560х1440 пикселей и частоте синхронизации 300 Гц. Отдельно изучены три заводских режима работы: Стандартный, MOBA и Гамма sRGB.В стандартном режиме максимальная яркость составила 430 кд/м2, что выше заявленного в спецификации значения 400 кд/м2. Подсветка равномерная по всей площади, без участков с засветами по периметру. Охват цветового пространства sRGB составил 100%, Adobe RGB – 86%.

MOBA

Гамма sRGB

Разгон 320 Гц в режиме Стандартный

Отдельно мы активировали режим разгона матрицы до частоты 320 Гц. Замеры при помощи колориметра проводились в режиме <Стандартный>. Согласно полученным данным, качество изображения после повышения частоты не ухудшилось и это впечатляет.

Итоги

Среди достойных внимания характеристик игрового монитора GIGABYTE M27Q3 отметим штатное 2K разрешение и частоту обновления экрана 320 Гц (в режиме OC), поддержку режима HDR10 и соответствие Стандарту VESA DisplayHDR 400, возможность задействовать технологии адаптивной синхронизации NVIDIA G-SYNC Compatible и AMD FreeSync Premium Pro. Модель предусматривает возможность подключения внешних устройств средствами современных интерфейсов (два порта HDMI 2.1, один порт DisplayPort 1.4 и порт USB Type-C), в составе монитора реализована функция KVM, встроен скоростной USB-концентратор для взаимодействия дисплея с периферией и внешними накопителями. Отдельно отметим высокое качество сборки и строгий лаконичный дизайн изделия в целом, а также эргономику подставки (выполнена из стали, предусмотрен кабель-менеджмент). И что особенно отрадно, все это великолепие предлагается в отечественной розничной сети по вполне доступной цене!