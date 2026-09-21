320-Гц монитор AOC AG277QSD оценили в 465 долларов

Компания AOC объявила о выпуске геймерского монитора AG277QSD, который стал первой OLED-моделью на рынке с заводской калибровкой режима DisplayHDR. Новинка характеризуется значением цветопередачи Delta E менее 2, включая ошибку яркости и значением Delta E менее 1 в режиме DCI-P3, 27-дюймовой матрицей QD-OLED пятого поколения (Penta Tandem QD-OLED), разрешением 2560:1440 точек, частотой обновления 320 Гц, сертификацией VESA DisplayHDR True Black 500, пиковой яркостью в режиме HDR 1000 кд/кв.м, интерфейсом HDMI 2.1, портом DisplayPort 1.4 и портом USB 3.2 Gen1. Цена монитора на дебютном китайском рынке составила 465 долларов.