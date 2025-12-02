GIGABYTE GS25F2 обзор и тесты. Доступный FHD игровой монитор 200 Гц

Сегодня протестируем доступный игровой монитор GIGABYTE GS25F2 с диагональю 24,5 дюйм, разрешением Full HD и частотой обновления 200 Гц. Матрица дисплея обеспечивает высокую четкость и скорость отображения визуального контента в динамичных игровых сценах. Модель станет оптимальным выбором для игроков и энтузиастов, которым важны скорость реакции, детализированное изображение и надежность в любых игровых ситуациях. Монитор демонстрирует яркую и четкую картинку с высокой детализацией, которую по достоинству оценят, как профессиональные киберспортсмены, так и рядовые пользователи. Среди ключевых преимуществ монитора мгновенный отклик и моментальное отображение видеоконтента любой сложности без задержек, размытия и артефактов.

GIGABYTE GS25F2 обзор и тесты

Комплектация

GIGABYTE GS25F2 комплектация

Упаковочная коробка из неокрашенного картона с его схематичным изображением и указанием технических характеристик. В комплекте поставки два вида силовых кабелей питания, подставка в разобранном виде, HDMI-кабель, фиксатор для кабелей, Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон.

GIGABYTE GS25F2 комплектация

Процедура инсталляции подставки выполняется без применения каких-либо инструментов. Достаточно защелкнуть посадочную площадку на стойке в соответствующей нише на корпусе дисплея. Материал корпуса – пластик черного цвета, исполнение лаконичное.

GIGABYTE GS25F2 сборка

На стойке можно зафиксировать пластиковый зажим, с помощью которого силовой кабель и интерфейсные кабели можно собрать в общий пучок.

GIGABYTE GS25F2 сборка

Возможности регулировок стандартны: наклон блока с экраном вперед и назад от -5° до +20°. Предусмотрена возможность закрепить монитор на стене средствами VESA-кронштейна 100 x 100 мм.

GIGABYTE GS25F2 сборка

Внешний вид

Внешний вид изделия без особых изысков, продуманная конструкция позволит комфортно эксплуатировать устройство и в процессе продолжительных игровых сессий, и в типовых рабочих сценариях.

GIGABYTE GS25F2 внешний вид

Тыльная сторона корпуса из пластика с матовым покрытием. Сборка выполнена добротно, все элементы плотно подогнаны друг к другу. В центре небольшое утолщение.

GIGABYTE GS25F2 внешний вид

На панели портов ввода-вывода для подключения источника видеосигнала доступны два порта HDMI 2.0 и один DisplayPort 1.4. Монитор оснащен стереодинамиками мощностью 2 Вт каждый и 3,5-мм разъемом TRS для подключения наушников/игровой гарнитуры.

GIGABYTE GS25F2 внешний вид

Блок питания встроенный. Максимальное энергопотребление 18 Вт. При продолжительной нагрузке в процессе нашего тестирования корпус монитора не нагревался, устройство работает практически бесшумно.

GIGABYTE GS25F2 внешний вид

Обрамление матрицы в составе GIGABYTE GS25F2 выполнено по безрамочной схеме. Ширина неактивной зоны по периметру в среднем 5…6 мм. Поверхность матрицы матовая, кристаллический эффект отсутствует, блики не наблюдаются.

GIGABYTE GS25F2 внешний вид

Монитор спроектирован на базе высокоскоростной 24,5 дюймовой SuperSpeed IPS матрице с экранным разрешением Full HD. Плотность пикселей, с учетом диагонали экрана, высокая, четко отображаются мелкие детали в играх, цветопередача весьма достойная.

GIGABYTE GS25F2 внешний вид

Поклонники компьютерных игр наверняка оценят скорость и качество воспроизведения контента (временны’е задержки не более 1 мс. Методика GtG). Максимальная частота обновления экрана 200 Гц. Активация функции адаптивной синхронизации NVIDIA G-SYNC Compatible или AMD FreeSync Premium поможет устранить отдельные шероховатости при воспроизведении наиболее динамичных сцен в играх.

GIGABYTE GS25F2 внешний вид

В составе меню будет востребована функция Игрового ассистента: вывод на экран таймера для контроля интервалов в игровых эпизодах, счетчик кадров, а также перекрестие прицела (несколько стилей оформления) и эквалайзер черного для повышения уровня детализации объектов в затененных областях кадра.

GIGABYTE GS25F2 внешний вид

Настройки

Стартовое меню у GIGABYTE GS25F2 выводится нажатием 5-позиционного джойстика (расположен на нижнем торце корпуса дисплея). Четыре направления: расширенные Настройки, Управление перекрестием, Игровой ассистент и Выключение питания. Для перекрестия прицела доступны четыре разных стиля, что позволяет выбрать оптимальный вариант, исходя из запросов пользователя.

GIGABYTE GS25F2 настройки

Средствами Игрового ассистента можно вывести на экран отображение частоты кадров, таймер игры и расположить окно OSD на рабочем столе ОС в удобном месте.

GIGABYTE GS25F2 настройки

В основном меню во вкладке <Игры> доступны следующие опции: Баланс черного, Стабилизация изображения (AIM Stabilizer), Сверхвысокое разрешение, Режим дисплея, Увеличение масштаба, синхронизация AMD FreeSync Premium.

GIGABYTE GS25F2 настройки

Во вкладке <Графика> набор заводских профилей: Стандартный, Игра, Фильмы, Чтение, sRGB, режим, ECO. Для каждого профиля можно вручную выполнить дополнительную корректировку, изменив параметры Яркость, Контрастность, Насыщенность, Резкость, Гамма, Цветовая температура.

GIGABYTE GS25F2 настройки

Программное обеспечение

Для настройки монитора изготовитель предлагает воспользоваться услугами фирменного пакета приложений GIGABYTE CONTROL CENTER. Интерфейс интуитивно понятен, меню структурировано, в случае каких-либо нештатных ситуаций всегда можно вернуть все настройки к заводским по умолчанию (для этого предусмотрен отдельный пункт меню).

GIGABYTE GS25F2 софт

GIGABYTE GS25F2 софт

Тесты

Для тестирования качества цветопередачи монитора GIGABYTE GS25F2 в трех ключевых режимах мы воспользовались услугами колориметра: стандартный, sRGB, игры. Максимальный уровень яркости составил 335 кд/м2. Охват цветового пространства sRGB – 100%, Adobe RGB – 83%, DCI-P3 – 89%.

Стандартный

GIGABYTE GS25F2 тесты

GIGABYTE GS25F2 тесты

GIGABYTE GS25F2 тесты

Игры

GIGABYTE GS25F2 тесты

GIGABYTE GS25F2 тесты

GIGABYTE GS25F2 тесты

sRGB

GIGABYTE GS25F2 тесты

GIGABYTE GS25F2 тесты

GIGABYTE GS25F2 тесты

Итоги

GIGABYTE GS25F2 – доступный по цене игровой монитор с поддержкой высокой частоты синхронизации 200 Гц. Широкие углы обзора, сочные и яркие цвета, минимальная задержка вывода и отсутствие искажений. Совокупность всех эксплуатационных характеристик помогут предопределить выбор в пользу именно этой модели как основы для игрового ПК, так и в качестве базового дисплея для типового офисного или многофункционального ПК. Со всеми поставленными перед ним задачами монитор GIGABYTE справится наверняка.
120-Гц монитор Redmi A27Q 2026 оценили в 110 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент доступных мониторов моделью Redmi A27Q 2026, которая получила 27-дю…
Представлен 180-Гц монитор ViewSonic VX25G26-2K-2 …
Компания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделью VX25G26-2K-2, которая получила 24,5-дюймовый I…
Представлен 400-Гц монитор HKC UG27EQ…
Компания HKC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью UG27EQ, которая получила 27-дюймовую матр…
Представлен 240-Гц 4K-монитор AOC Agon Pro AGP327UZD…
Компания AOC пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Agon Pro AGP327UZD, которая получила 31,5-дю…
Представлен 320-Гц монитор MSI MAG 274QPF X32…
Компания MSI пополнила ассортимент игровых мониторов моделью MAG 274QPF X32, которая основана на 27-дюймо…
Монитор Redmi Monitor A24 Multi-Function Stand Edition 2026 …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент доступных мониторов моделью Redmi Monitor A24 Multi-Function Stand …
Игровой монитор GIGABYTE GS27U обзор и тесты…
При выборе монитора под игры пользователи чаще всего обращают внимание на тип матрицы и частоту обновлени…
Представлен монитор Digma Progress 27P502Q для работы и учёб…
Digma объявляет о старте продаж нового монитора Progress 27P502Q с диагональю 27 дюймов. На таком экране …
Игровой монитор GIGABYTE GS27U обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE GS27U обзор и тесты
GIGABYTE GS25F2 обзор и тесты. Доступный FHD игровой монитор 200 ГцGIGABYTE GS25F2 обзор и тесты. Доступный FHD игровой монитор 200 Гц
HIPER CINEMA C6 обзор доступного проектора для дома и офисаHIPER CINEMA C6 обзор доступного проектора для дома и офиса
Игровой монитор GIGABYTE MO27Q2 с QD-LED 240 Гц. Обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE MO27Q2 с QD-LED 240 Гц. Обзор и тесты
Gigabyte M27Q3 обзор и тесты. 27-дюймовый 2К-монитор с 320 ГцGigabyte M27Q3 обзор и тесты. 27-дюймовый 2К-монитор с 320 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor