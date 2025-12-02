GIGABYTE GS25F2 обзор и тесты. Доступный FHD игровой монитор 200 Гц

Упаковочная коробка из неокрашенного картона с его схематичным изображением и указанием технических характеристик. В комплекте поставки два вида силовых кабелей питания, подставка в разобранном виде, HDMI-кабель, фиксатор для кабелей, Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон.
Процедура инсталляции подставки выполняется без применения каких-либо инструментов. Достаточно защелкнуть посадочную площадку на стойке в соответствующей нише на корпусе дисплея. Материал корпуса – пластик черного цвета, исполнение лаконичное.
На стойке можно зафиксировать пластиковый зажим, с помощью которого силовой кабель и интерфейсные кабели можно собрать в общий пучок.
Возможности регулировок стандартны: наклон блока с экраном вперед и назад от -5° до +20°. Предусмотрена возможность закрепить монитор на стене средствами VESA-кронштейна 100 x 100 мм.
Тыльная сторона корпуса из пластика с матовым покрытием. Сборка выполнена добротно, все элементы плотно подогнаны друг к другу. В центре небольшое утолщение.
На панели портов ввода-вывода для подключения источника видеосигнала доступны два порта HDMI 2.0 и один DisplayPort 1.4. Монитор оснащен стереодинамиками мощностью 2 Вт каждый и 3,5-мм разъемом TRS для подключения наушников/игровой гарнитуры.
Блок питания встроенный. Максимальное энергопотребление 18 Вт. При продолжительной нагрузке в процессе нашего тестирования корпус монитора не нагревался, устройство работает практически бесшумно.
Обрамление матрицы в составе GIGABYTE GS25F2 выполнено по безрамочной схеме. Ширина неактивной зоны по периметру в среднем 5…6 мм. Поверхность матрицы матовая, кристаллический эффект отсутствует, блики не наблюдаются.
Монитор спроектирован на базе высокоскоростной 24,5 дюймовой SuperSpeed IPS матрице с экранным разрешением Full HD. Плотность пикселей, с учетом диагонали экрана, высокая, четко отображаются мелкие детали в играх, цветопередача весьма достойная.
Поклонники компьютерных игр наверняка оценят скорость и качество воспроизведения контента (временны’е задержки не более 1 мс. Методика GtG). Максимальная частота обновления экрана 200 Гц. Активация функции адаптивной синхронизации NVIDIA G-SYNC Compatible или AMD FreeSync Premium поможет устранить отдельные шероховатости при воспроизведении наиболее динамичных сцен в играх.
В составе меню будет востребована функция Игрового ассистента: вывод на экран таймера для контроля интервалов в игровых эпизодах, счетчик кадров, а также перекрестие прицела (несколько стилей оформления) и эквалайзер черного для повышения уровня детализации объектов в затененных областях кадра.
Средствами Игрового ассистента можно вывести на экран отображение частоты кадров, таймер игры и расположить окно OSD на рабочем столе ОС в удобном месте.
В основном меню во вкладке <Игры> доступны следующие опции: Баланс черного, Стабилизация изображения (AIM Stabilizer), Сверхвысокое разрешение, Режим дисплея, Увеличение масштаба, синхронизация AMD FreeSync Premium.
Во вкладке <Графика> набор заводских профилей: Стандартный, Игра, Фильмы, Чтение, sRGB, режим, ECO. Для каждого профиля можно вручную выполнить дополнительную корректировку, изменив параметры Яркость, Контрастность, Насыщенность, Резкость, Гамма, Цветовая температура.