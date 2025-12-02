GIGABYTE GS25F2 обзор и тесты. Доступный FHD игровой монитор 200 Гц

Сегодня протестируем доступный игровой монитор GIGABYTE GS25F2 с диагональю 24,5 дюйм, разрешением Full HD и частотой обновления 200 Гц. Матрица дисплея обеспечивает высокую четкость и скорость отображения визуального контента в динамичных игровых сценах. Модель станет оптимальным выбором для игроков и энтузиастов, которым важны скорость реакции, детализированное изображение и надежность в любых игровых ситуациях. Монитор демонстрирует яркую и четкую картинку с высокой детализацией, которую по достоинству оценят, как профессиональные киберспортсмены, так и рядовые пользователи. Среди ключевых преимуществ монитора мгновенный отклик и моментальное отображение видеоконтента любой сложности без задержек, размытия и артефактов.

Комплектация

Упаковочная коробка из неокрашенного картона с его схематичным изображением и указанием технических характеристик. В комплекте поставки два вида силовых кабелей питания, подставка в разобранном виде, HDMI-кабель, фиксатор для кабелей, Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон.

Процедура инсталляции подставки выполняется без применения каких-либо инструментов. Достаточно защелкнуть посадочную площадку на стойке в соответствующей нише на корпусе дисплея. Материал корпуса – пластик черного цвета, исполнение лаконичное.

На стойке можно зафиксировать пластиковый зажим, с помощью которого силовой кабель и интерфейсные кабели можно собрать в общий пучок.

Возможности регулировок стандартны: наклон блока с экраном вперед и назад от -5° до +20°. Предусмотрена возможность закрепить монитор на стене средствами VESA-кронштейна 100 x 100 мм.

Внешний вид

Внешний вид изделия без особых изысков, продуманная конструкция позволит комфортно эксплуатировать устройство и в процессе продолжительных игровых сессий, и в типовых рабочих сценариях.

Тыльная сторона корпуса из пластика с матовым покрытием. Сборка выполнена добротно, все элементы плотно подогнаны друг к другу. В центре небольшое утолщение.

На панели портов ввода-вывода для подключения источника видеосигнала доступны два порта HDMI 2.0 и один DisplayPort 1.4. Монитор оснащен стереодинамиками мощностью 2 Вт каждый и 3,5-мм разъемом TRS для подключения наушников/игровой гарнитуры.

Блок питания встроенный. Максимальное энергопотребление 18 Вт. При продолжительной нагрузке в процессе нашего тестирования корпус монитора не нагревался, устройство работает практически бесшумно.

Обрамление матрицы в составе GIGABYTE GS25F2 выполнено по безрамочной схеме. Ширина неактивной зоны по периметру в среднем 5…6 мм. Поверхность матрицы матовая, кристаллический эффект отсутствует, блики не наблюдаются.

Монитор спроектирован на базе высокоскоростной 24,5 дюймовой SuperSpeed IPS матрице с экранным разрешением Full HD. Плотность пикселей, с учетом диагонали экрана, высокая, четко отображаются мелкие детали в играх, цветопередача весьма достойная.

Поклонники компьютерных игр наверняка оценят скорость и качество воспроизведения контента (временны’е задержки не более 1 мс. Методика GtG). Максимальная частота обновления экрана 200 Гц. Активация функции адаптивной синхронизации NVIDIA G-SYNC Compatible или AMD FreeSync Premium поможет устранить отдельные шероховатости при воспроизведении наиболее динамичных сцен в играх.

В составе меню будет востребована функция Игрового ассистента: вывод на экран таймера для контроля интервалов в игровых эпизодах, счетчик кадров, а также перекрестие прицела (несколько стилей оформления) и эквалайзер черного для повышения уровня детализации объектов в затененных областях кадра.

Настройки

Стартовое меню у GIGABYTE GS25F2 выводится нажатием 5-позиционного джойстика (расположен на нижнем торце корпуса дисплея). Четыре направления: расширенные Настройки, Управление перекрестием, Игровой ассистент и Выключение питания. Для перекрестия прицела доступны четыре разных стиля, что позволяет выбрать оптимальный вариант, исходя из запросов пользователя.

Средствами Игрового ассистента можно вывести на экран отображение частоты кадров, таймер игры и расположить окно OSD на рабочем столе ОС в удобном месте.

В основном меню во вкладке <Игры> доступны следующие опции: Баланс черного, Стабилизация изображения (AIM Stabilizer), Сверхвысокое разрешение, Режим дисплея, Увеличение масштаба, синхронизация AMD FreeSync Premium.

Во вкладке <Графика> набор заводских профилей: Стандартный, Игра, Фильмы, Чтение, sRGB, режим, ECO. Для каждого профиля можно вручную выполнить дополнительную корректировку, изменив параметры Яркость, Контрастность, Насыщенность, Резкость, Гамма, Цветовая температура.

Программное обеспечение

Для настройки монитора изготовитель предлагает воспользоваться услугами фирменного пакета приложений GIGABYTE CONTROL CENTER. Интерфейс интуитивно понятен, меню структурировано, в случае каких-либо нештатных ситуаций всегда можно вернуть все настройки к заводским по умолчанию (для этого предусмотрен отдельный пункт меню).

Тесты

Стандартный

Для тестирования качества цветопередачи монитора GIGABYTE GS25F2 в трех ключевых режимах мы воспользовались услугами колориметра: стандартный, sRGB, игры. Максимальный уровень яркости составил 335 кд/м2. Охват цветового пространства sRGB – 100%, Adobe RGB – 83%, DCI-P3 – 89%.

Игры

sRGB

Итоги

GIGABYTE GS25F2 – доступный по цене игровой монитор с поддержкой высокой частоты синхронизации 200 Гц. Широкие углы обзора, сочные и яркие цвета, минимальная задержка вывода и отсутствие искажений. Совокупность всех эксплуатационных характеристик помогут предопределить выбор в пользу именно этой модели как основы для игрового ПК, так и в качестве базового дисплея для типового офисного или многофункционального ПК. Со всеми поставленными перед ним задачами монитор GIGABYTE справится наверняка.