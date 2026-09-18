280-Гц монитор Philips Evnia 34M2C8600P оценили в 1040 долларов

Компания Philips пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Evnia 34M2C8600P, которая получила 34-дюймовую изогнутую матрицу QD-OLED пятого поколения с разрешением 3440:1440 точек. Новинка также характеризуется соотношением сторон 21:9, кривизной 1800R, кадровой частотой 280 Гц, временем отклика 0,03 мс (GtG), поддержкой технологии Adaptive-Sync, сертификацией VESA DisplayHDR True Black 500, 99,3% покрытием цветовой палитры DCI-P3, глубиной цвета 10 бит, антибликовым покрытием, AI-подсветкой Ambiglow, двумя интерфейсами HDMI 2.1, одним портом DisplayPort 1.4 и одним разъемом USB-C с поддержкой DP Alt Mode и 90-Вт обратной зарядкой, подставкой с регулировкой высоты до 15 см, наклона и поворота, двумя 5-Вт динамиками, USB-концентратором и KVM-переключателем. Цена монитора на дебютном британском рынке составляет 780 фунтов стерлингов или 1040 долларов.