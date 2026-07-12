420-Гц монитор Philips Envia 25M2N3200XI оценили в 190 долларов

Компания Philips объявила о выпуске геймерского монитора Philips Envia 25M2N3200XI, который основан на 24,5-дюймовой матрице Fast IPS с разрешением 2560:1440 точек. Новинка также характеризуется кадровой частотой 420 Гц, временем отклика 1 мс (GtG), максимальной яркостью 500 нит, статической контрастностью 1000:1, глубиной цвета 8 бит, 99% покрытием цветовой палитры sRGB и 91% охватом цветового пространства DCI-P3, механическим кронштейном для регулировки положения монитора, настенным креплением VESA 100:100 мм, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним портом DisplayPort 1.4 и 3,5-мм аудиогнездом. Philips Envia 25M2N3200XI обойдется на дебютном рынке Китая в эквивалент 190 долларов.