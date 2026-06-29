2K-монитор AOC Q24B35E оценили в 90 долларов

Компания AOC пополнила ассортимент бюджетных мониторов моделью Q24B35E, которая получила 23,8-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K). Новинка также характеризуется частотой обновления изображения 75 Гц, максимальной яркостью 300 нит, показателем статической контрастности 1000:1, временем отклика GtG 4 мс, глубиной цвета 8 бит, поддержкой HDR10, подставкой с регулировкой угла наклона, настенным креплением VESA 100:100 мм, а также портами HDMI и DisplayPort 1.4 для подключения к компьютеру. Цена монитора на дебютном китайском рынке составит эквивалент 90 долларов.

240-Гц монитор Philips Evnia 27M2N5201P оценен в 160 фунтов …
Компания Philips пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Evnia 27M2N5201P, которая основана на 27…
AOC представила монитор AGON PRO AGP257FT с 1000 Гц…
Компания AOC пердставила свой первый игровой монитор с разрешением 1080p и частотой обновления 1000 Гц, к…
Gigabyte представила 240-Гц монитор GO27Q24G…
Компания Gigabyte пополнила ассортимент игровых мониторов моделью GO27Q24G, которая получила 27-дюймовую …
Представлен 540-Гц монитор ASUS ROG Strix OLED XG259QWPG Ace…
Компания ASUS пополнила ассортимент игровых мониторов моделью ROG Strix OLED XG259QWPG Ace, которая основ…
6K-монитор Samsung Odyssey G8 (G80HS) оценили в 1500 евро…
Компания Samsung начала принимать предзаказы в Европе на игровой монитор Odyssey G8 (G80HS), который был …
Портативный монитор ASUS ZenScreen OLED MQ16FC оценили в 300…
Компания ASUS пополнила ассортимент портативных мониторов моделью ZenScreen OLED MQ16FC, которая базирует…
120-Гц монитор Innocn 2410F (2026) оценен в 90 долларов …
Компания United Innovation пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Innocn 2410F (2026), котора…
320-Гц монитор REDMI G27Q 2026 оценили в 190 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент игровых мониторов моделью REDMI G27Q 2026, которая получила 27-дюйм…
GIGABYTE GS25F2 обзор и тесты. Доступный FHD игровой монитор 200 ГцGIGABYTE GS25F2 обзор и тесты. Доступный FHD игровой монитор 200 Гц
GIGABYTE M27Q2 QD обзор и тесты. Игровой QHD монитор и технология Quantum DotGIGABYTE M27Q2 QD обзор и тесты. Игровой QHD монитор и технология Quantum Dot
AORUS FO27Q5P. Обзор и тесты QD-OLED монитора 500 ГцAORUS FO27Q5P. Обзор и тесты QD-OLED монитора 500 Гц
GIGABYTE M27UP ICE обзор и тесты. Белоснежный, 4К, игровой мониторGIGABYTE M27UP ICE обзор и тесты. Белоснежный, 4К, игровой монитор
Обзор и тесты CAIVVEI 444. Выбираем проектор для домаОбзор и тесты CAIVVEI 444. Выбираем проектор для дома
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor