2K-монитор AOC Q24B35E оценили в 90 долларов

Компания AOC пополнила ассортимент бюджетных мониторов моделью Q24B35E, которая получила 23,8-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 2560:1440 точек (формат 2K). Новинка также характеризуется частотой обновления изображения 75 Гц, максимальной яркостью 300 нит, показателем статической контрастности 1000:1, временем отклика GtG 4 мс, глубиной цвета 8 бит, поддержкой HDR10, подставкой с регулировкой угла наклона, настенным креплением VESA 100:100 мм, а также портами HDMI и DisplayPort 1.4 для подключения к компьютеру. Цена монитора на дебютном китайском рынке составит эквивалент 90 долларов.