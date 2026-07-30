LG представила 32-дюймовый E-ink монитор 32RS1Q-B

Компания LG пополнила ассортимент мониторов моделью 32RS1Q-B, которая получила 32-дюймовую панель на базе электронной бумаги и технологии электронных чернил E-ink. Новинка характеризуется шестицветной электронной чернильной панелью E Ink Spectra с рабочей температурой от 0°C до 40°C и влажностью 70%, толщиной 17,8 мм, разрешением 2560:1440 пикселей, предустановленной операционной системой WebOS, встроенной батареей ёмкостью 72 Втч, энергопотреблением от 0,5 Вт в режиме энергопотребления и 6 Вт в максимальном режиме, временем автономной работы до 10 часов, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi и магнитной беспроводной зарядной панели Qi2 с максимальной мощностью 15 Вт с зарядкой от внешнего аккумулятора Qi2. Цена монитора и дата начала продаж пока не объявлены.