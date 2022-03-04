240-герцевый Redmi Gaming Monitor появился в продаже

Компания Redmi выпустила в продажу свой первый 240-Гц монитор, который оценен в 250 долларов. Помимо высокой кадровой частоты, новинка характеризуется 23,8-дюймовой FAST IPS-матрицей с разрешением Full HD, временем отклика 1 мс, сертификацией AMD FreeSync Premium для более плавного геймплея, 100-процентным охватом цветовой палитры sRGB, поддержкой DC Dimming, защитой от синего света, тонкими рамками со всех сторон, возможностью перевести монитор в портретный режим, двумя разъемами HDMI 2.1 и одним DisplayPort 1.2, а также 3,5-мм аудиогнездом.

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