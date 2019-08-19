28 августа Oppo представит Reno 2 с четырьмя камерами

2019-08-19, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Oppo Reno 2; [82]
Только в апреле компания Oppo представила флагманы Oppo Reno и Oppo Reno 10x Zoom, а уже к выходу готов их наследник — Oppo Reno 2. Производитель определился с датой анонса и запустил рекламную кампанию.

Презентация Oppo Reno 2 состоится 28 августа, страной дебюта флагмана станет Индия.

Что нового

Судя по рекламным постерам, Oppo Reno 2 сохранит дизайн своего предшественника: дисплей без вырезов с тонкими рамками и выдвижная фронтальная камера в «скошенном» модуле.

Камера на задней панели с четырьмя модулями, но какими именно — Oppo не уточняет. Зато активно рекламирует 20-кратный зум.

Возможно у Oppo Reno 2 будет две версии: с процессорами Snapdragon 855+ и Snapdragon 730.


Комментарии и отзывы Oppo Reno 2
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