32-дюймовый Xiaomi Smart TV 5A Pro оценен в $215

Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров моделью Smart TV 5A Pro, которая работает под управлением ОС Android TV 11 с оболочкой PatchWall. Новинка характеризуется 32-дюймовым экраном с разрешением 1366:768 пикселей, углом обзора 178 градусов, технологией Auto Low Latency Mode для снижения задержки, 85% охватом цветовой палитры NTSC и 92% охватом DCI-P3, однокристальной системой с четырьмя ядрами Cortex A55 и графикой Mali G31 MP2, 1,5 ГБ ОЗУ и 8 ГБ флеш-памяти, 24-Вт аудиосистемой с поддержкой Dolby Audio и Atmos, DTS:X и DTS Virtual:X, поддержкой Wi-Fi 802.11ac 2×2 MIMO и Bluetooth 5.0, двумя разъемами HDMI, двумя интерфейсами USB, сетевым контроллером Ethernet и 3,5-мм гнездом для наушников. Телевизор уже доступен для предзаказа по цене в 215 долларов.

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