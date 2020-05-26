32-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV Pro оценен в $125

Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров Mi TV бюджетной моделью L32M6-ES, которая оценена в 125 долларов. Новинка характеризуется 32-дюймовой панелью с разрешением 1920:1080 пикселей, частотой обновления 60 Гц, тонкими рамками, четырехъядерным процессором, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ флеш-памяти, аудиосистемой с 6-Вт стереофоническими динамиками, модулем Bluetooth 4.0, адаптером Wi-Fi с поддержкой диапазона 2,4 ГГц, двумя портами USB, двумя интерфейсами HDMI, одним S/PDIF, 3,5-мм разъемом, 12-кнопочным пультом дистанционного управления и поддержкой фирменного голосового ассистента XiaoAI.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi TV Pro
Обзоры:
Обзор AOC Q27T1. Выглядит также хорошо, как выводит изображениеОбзор AOC Q27T1. Выглядит также хорошо, как выводит изображение
Обзор AOC GAMING 27G2U. Игровой IPS-монитор с FreeSyncОбзор AOC GAMING 27G2U. Игровой IPS-монитор с FreeSync
Предварительный обзор Philips 498P9. Отличное решениеПредварительный обзор Philips 498P9. Отличное решение
Новости:
Acer Predator XB323U новый монитор семейства Predator

Новый монитор компании Acer был замечен на китайском рынке. Acer Predator XB323U оснащен 32 дюймовой пане...
Мониторы Eve Spectrum получат поддержку HDMI 2.1

Игровые мониторы Eve Spectrum представлены в трех вариантах с разным разрешением. Мониторы имеют безрамоч...
MSI показала новый изогнутый монитор Optix G27C5

MSI Optix G27C5 очередной игровой монитор компании. Монитор обеспечивает захватывающий игровой процесс бл...
Обзор ASUS ROG Chakram (90MP01K0-BMUA00). Беспроводная игровая мышка с Qi-зарядкойОбзор ASUS ROG Chakram (90MP01K0-BMUA00). Беспроводная игровая мышка с Qi-зарядкой
Обзор realme 6 8/128GB. Бюджетный смартфон с функционалом флагманаОбзор realme 6 8/128GB. Бюджетный смартфон с функционалом флагмана
Лучший блок питания. Deepcool DA700 700WЛучший блок питания. Deepcool DA700 700W
Обзор Haier LE65K6700UG. 65-дюймовый 4K телевизор по цене iPhoneОбзор Haier LE65K6700UG. 65-дюймовый 4K телевизор по цене iPhone
Обзор ZTE Blade A3 (2020) 1/32GB. Недорогой смартфонОбзор ZTE Blade A3 (2020) 1/32GB. Недорогой смартфон
Разработчик Epic Games предлагает две бе...
Разработчик Epic Games предлагает две беКомпания Epic Games предлагает две бесплатные игры каждую неделю. Игры будут доступны до 12 марта. ...
VIVIFY выпускает игровой кабель ARQUUS W...
VIVIFY выпускает игровой кабель ARQUUS WVIVIFY, ведущий бренд оптоволоконных кабелей премиум-класса, с радостью представляет ПК-версию VIVIFY ARQ...
Пошаговая стратегия XCOM Chimera Squad п...
Пошаговая стратегия XCOM Chimera Squad пXCOM: Chimera Squad это экспериментальный подход к франшизе. Действие игры происходит через пять лет посл...
Samsung начала разработку 250 мегапиксел...
Samsung начала разработку 250 мегапикселSamsung не собирается останавливается на достигнутом. Выпуск 108 мегапиксельной камера установленного в с...
Смотреть истории Instagram анонимно без ...
Смотреть истории Instagram анонимно без На просторах интернета, существует масса сайтов и способов, которые позволяют анонимно просматривать проф...
Mercedes-Benz работает над электрокарами...
Mercedes-Benz работает над электрокарамиКрупные производители автомобилей сейчас достаточно активно работают над тем, чтобы выпустить свои автомо...
Пресс-рендеры смартфона OnePlus 8 Pro...
Пресс-рендеры смартфона OnePlus 8 ProВ сети опубликовали пресс-рендеры неанонсированного смартфона OnePlus 8 Pro. ...
Опубликованы системные требования для иг...
Опубликованы системные требования для игMicrosoft Flight Simulator наконец-то опубликовала характеристики компьютера на котором пользователь смож...
Samsung Galaxy M11 получит процессор Qu...
Samsung Galaxy M11 получит процессор QuВ сети опубликовали пресс-рендеры и некоторые характеристики нового бюджетного смартфона Samsung Galaxy M...
Riot Games проводит работу над клиентом ...
Riot Games проводит работу над клиентом Разработчик Riot Games начала работу над игровым клиентом League of Legends. Это связана с участившимися ...
Обзор TRANSCEND Jetflash 910 256Gb (TS25...
Обзор TRANSCEND Jetflash 910 256Gb (TS25Флешки получили широкое распространение, заменив собой целый сегмент оптических дисков, предложив компакт...
Samsung тормозится с разработкой 8К...
Samsung тормозится с разработкой 8ККомпания Samsung достаточно активно работает над тем, чтобы телевизоры с разрешением 8К были более доступ...
Обзор SILICON POWER Slim S55 960GB (SP960GBSS3S55S25). Лучший SSD для ноутбукаОбзор SILICON POWER Slim S55 960GB (SP960GBSS3S55S25). Лучший SSD для ноутбука
Обзор SVEN HT-202. Акустика формата 5.1 с Bluetooth и MP3Обзор SVEN HT-202. Акустика формата 5.1 с Bluetooth и MP3
Обзор realme C3 3/64GB. Смартфон с тройной камерой и NFC по удивительной ценеОбзор realme C3 3/64GB. Смартфон с тройной камерой и NFC по удивительной цене
Обзор GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI. Материнская плата с Wi-Fi 6 и PCI 4.0Обзор GIGABYTE X570 I AORUS PRO WIFI. Материнская плата с Wi-Fi 6 и PCI 4.0
Обзор HIPER RPX10000. Недорогая внешняя батарейка с QC 3.0 и PDОбзор HIPER RPX10000. Недорогая внешняя батарейка с QC 3.0 и PD
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor