32-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV Pro оценен в $125

Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров Mi TV бюджетной моделью L32M6-ES, которая оценена в 125 долларов. Новинка характеризуется 32-дюймовой панелью с разрешением 1920:1080 пикселей, частотой обновления 60 Гц, тонкими рамками, четырехъядерным процессором, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ флеш-памяти, аудиосистемой с 6-Вт стереофоническими динамиками, модулем Bluetooth 4.0, адаптером Wi-Fi с поддержкой диапазона 2,4 ГГц, двумя портами USB, двумя интерфейсами HDMI, одним S/PDIF, 3,5-мм разъемом, 12-кнопочным пультом дистанционного управления и поддержкой фирменного голосового ассистента XiaoAI.