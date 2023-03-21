Пылесосы Dreame H12, L10s Pro, D10s и другие стали доступны со вкусными ценами на Aliexpress

Вертикальный пылесос с поддержкой влажной и сухой уборки. Отличает эту модель чистящий модуль, повышающий эффективность удаления загрязнений, голосовые оповещения на русском языке и информативный дисплей. Поддерживает функцию очистки роликовой щетки после проведения уборки.
Вертикальный пылесос с умным экраном, используемым для настройки режима уборки и вывода информации по степени загрязнения участка. Отметим простое обслуживание и расширенный набор комплектных насадок.
Классическая модель робот-пылесос с лидарной навигацией и системой распознавания предметов на полу. Робот работает с голосовым помощником Алисой.
Идеально подойдет для работы с твердыми покрытиями и понравится владельцам домашних пушистиков - у модели обновлённая силиконовая турбощетка и повышенная мощность всасывания.
Робот для уборки всех типов напольных покрытий, оснащен круглыми дисками с салфетками, силиконовой щеткой, умеет определять предметы на полу, есть лидар для навигации, повышенная мощность. Идеален для влажной уборки и семей с питомцами.
Модель с самыми передовыми конструктивными решениями. Она дополнена системой автоматической очистки и сушки салфеток после уборки, системой распознавания предметов на полу, лидарной навигацией. Чистящий модуль со щетками и двумя вращающимися салфетками справится с уборкой любых поверхностей