Пылесосы Dreame H12, L10s Pro, D10s и другие стали доступны со вкусными ценами на Aliexpress

Ранее в «Лаборатории» мы проводили тестирование модельной линейки пылесосов под брендом Deerma, отличное сочетание качества исполнения и стоимости. Сейчас у них на Aliexpress стартовала распродажа с хорошими скидками. В рамках распродажи представлено сразу несколько интересных моделей, рассмотрим часть из них.

Dreame H12

Вертикальный пылесос с поддержкой влажной и сухой уборки. Отличает эту модель чистящий модуль, повышающий эффективность удаления загрязнений, голосовые оповещения на русском языке и информативный дисплей. Поддерживает функцию очистки роликовой щетки после проведения уборки.
Стоимость на 21 марта – 26375 рублей.

Dreame T30

Вертикальный пылесос с умным экраном, используемым для настройки режима уборки и вывода информации по степени загрязнения участка. Отметим простое обслуживание и расширенный набор комплектных насадок.
Стоимость на 21 марта – 24336 рублей.

Dreame L10 PRO

Классическая модель робот-пылесос с лидарной навигацией и системой распознавания предметов на полу. Робот работает с голосовым помощником Алисой.
Стоимость на 21 марта – 24109 рублей.

Dreame D10s

Идеально подойдет для работы с твердыми покрытиями и понравится владельцам домашних пушистиков - у модели обновлённая силиконовая турбощетка и повышенная мощность всасывания.
Стоимость на 21 марта – 21728 рублей.

Dreame L10s Pro

Робот для уборки всех типов напольных покрытий, оснащен круглыми дисками с салфетками, силиконовой щеткой, умеет определять предметы на полу, есть лидар для навигации, повышенная мощность. Идеален для влажной уборки и семей с питомцами.
Стоимость на 21 марта – 33499 рублей.

Dreame L10 Ultra

Модель с самыми передовыми конструктивными решениями. Она дополнена системой автоматической очистки и сушки салфеток после уборки, системой распознавания предметов на полу, лидарной навигацией. Чистящий модуль со щетками и двумя вращающимися салфетками справится с уборкой любых поверхностей
Стоимость на 21 марта – 59945 рублей.
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