340-Гц монитор HKC G27M5 Pro оценили в $245

Компания HKC пополнила ассортимент игровых мониторов моделью G27M5 Pro, которая основана на 27-дюймовой матрице Fast IPS с разрешением 2560:1440 точек. Новинка также характеризуется технологией QD Mini LED, кадровой частотой 340 Гц, типичной яркостью SDR 550 нит, пиковой яркостью HDR 1400 нит, временем отклика GtG 1 мс, 10-битной цветопередачей (8 бит+FRC), 98% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и 100% охватом sRGB, подставкой с регулировкой высоты, угла наклона и поворота, настенным креплением VESA 100:100 мм, двумя интерфейсами HDMI 2.1, одним портом DisplayPort 1.4 и 3,5-мм гнездом для наушников. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 245 долларов.