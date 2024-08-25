360-Гц монитор HKC G25H3 оценили в 155 долларов

Компания HKC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью HKC G25H3, которая основана на 24,5-дюймовой матрице FAST IPS с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 300 Гц, 125-процентным покрытием цветового пространства sRGB и 95-процентным охватом цветовой палитры DCI-P3, временем отклика 1 мс, сертификацией VESA DisplayHDR 400, интерфейсом DisplayPort 1.4, портом HDMI 2.0, настенным креплением VESA, а также подставкой с функцией регулировки высоты, наклона и поворота. Монитор уже появился в китайской продаже по цене эквивалентной 155 долларам.

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