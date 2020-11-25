3D-карта Colorful iGame GeForce RTX 3090 Neptune OC-V получила СЖО

Компания Colorful представила видеокарту iGame GeForce RTX 3090 Neptune OC-V, главной особенностью которой стала система жидкостного охлаждения. Новинка характеризуется чипом NVIDIA GA102 с архитектурой Ampere, 10 496 ядрами CUDA, 24 ГБ памяти GDDR6X с 384-битной шиной, базовой частотой ядра 1395 МГц, повышенной 1695 МГц и 1755 МГц в режиме One-Key OC, жидкостной системой охлаждения с радиатором типоразмера 240 мм, двумя 120-мм вентиляторами с многоцветной подсветкой, габаритами 295:150:42 мм (два слота расширения), тремя интерфейсами DisplayPort и одним HDMI. Для работы видеокарты понадобится блок питания мощностью 750 Вт. Цена и дата начала продаж адаптера пока не сообщаются.

Комментарии и отзывы Colorful iGame GeForce RTX 3090 Neptune OC-V
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