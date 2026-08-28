Технология DLSS 5 появилась в первой игре

Технология нейронного рендеринга NVIDIA DLSS 5 может стать одним из самых спорных анонсов компании, поскольку игровое сообщество уже активно высказывается о новом подходе к формированию изображения. Официальный запуск DLSS 5 ожидается этой осенью, однако первые файлы DLL уже начали появляться в играх. В частности, ранний доступ к NBA 2K27 подтвердил наличие нового файла DLSS-NR. Файл занимает 158 МБ, что значительно больше любого предыдущего DLL-файла DLSS. Это может указывать на то, что NVIDIA действительно встроила в игру генеративную модель, способную работать непосредственно на видеокарте. При этом 158 МБ — относительно небольшой объём для полноценной генеративной модели, выполняющейся локально на GPU.

Для сравнения, официальный DLL-файл DLSS 4.5 Ray Reconstruction сейчас занимает около 72 МБ, то есть новый файл примерно в два раза больше. Конечно, размер DLL сам по себе не позволяет точно судить о возможностях технологии, однако столь существенное увеличение объёма может свидетельствовать о большом количестве новых функций и компонентов внутри DLSS 5. NVIDIA уже демонстрировала возможности нейронного рендеринга DLSS 5 на мероприятии SIGGRAPH 2026. Компания отмечала, что одной из главных сложностей при разработке технологии было сохранение визуальной идентичности объектов, их смыслового содержания и поз персонажей. Но, видимо, компания проделала работу в этом направлении, если эта функция уже есть в крупном проекте.
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