Технология DLSS 5 появилась в первой игре

Для сравнения, официальный DLL-файл DLSS 4.5 Ray Reconstruction сейчас занимает около 72 МБ, то есть новый файл примерно в два раза больше. Конечно, размер DLL сам по себе не позволяет точно судить о возможностях технологии, однако столь существенное увеличение объёма может свидетельствовать о большом количестве новых функций и компонентов внутри DLSS 5. NVIDIA уже демонстрировала возможности нейронного рендеринга DLSS 5 на мероприятии SIGGRAPH 2026. Компания отмечала, что одной из главных сложностей при разработке технологии было сохранение визуальной идентичности объектов, их смыслового содержания и поз персонажей. Но, видимо, компания проделала работу в этом направлении, если эта функция уже есть в крупном проекте.