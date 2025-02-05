RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G обзор и тесты видеокарты

Не так давно прошел анонс новой архитектуры Blackwell и были представлена линейка видеокарт, включающих GeForce RTX 5080 и RTX 5090. Новая архитектура активно задействует основу нейронного рендеринга на аппаратном уровне, предлагая новую концепцию в 3D-графике когда помимо DLSS, рендеринг улучшается за счет AI. Так элементы трассировки лучей RT в реальном времени объединяются с растровым 3D, увеличивая частоту кадров и качество выводимого изображения. Скорость отдельного RT-блока увеличилась с двух до четырех тестов пересечения луча с примитивом за такт. Программный комплекс Mega Geometry в свою очередь облегчает задачу обработки лучшей в динамичной и сложной геометрии. Это дает преимущества в играх, а также в профессиональной сфере при работе с 3D-анимацией. DLSS4 – визитная карточка этого поколения, опирающаяся на новую архитектуру, выполняется на 40% быстрее и требует на треть меньше видеопамяти. Важно отметить, что она рассчитана на совместную работу с новой версии REFLEX, использующая прием Frame Warp синхронно отправляя кадр в зависимости от перемещения мышки.

RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G

Чипы для новой линейки выходят с TSMC 4NP, являющегося второй вариацией 5нм с адаптацией по запросу NVIDIA. В RTX 5080 это GB203, а в RTX 5090 – GB202. Старший кристалл включает 92.2 миллиарда транзисторов, 192 потоковых мультипроцессора, 24576 FP32 CUDA-ядер, 128 Мбайт кеша последнего уровня и 512-битную шину VRAM. В свою очередь, чип GB203 состоит из 45.6 миллиардов транзисторов, 10752 FP32 CUDA ядер, 64 Мбайт кеша последнего уровня и 256-битной шины VRAM.

RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G

Используется GDDR7 видеопамять с высокой пропускной способностью до 48 Гбит/с. Она поддерживает внутричиповую коррекцию ошибок и имеет пониженное напряжение питания.

RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G

Комплектация

Тестируемая сегодня RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G поставляется в коробке с тематическим изображением, приведены подробные данные по характеристикам и особенностям исполнения. Комплект ее включает переходник питания с трех PCIe 6+2 на 12VHPWR, телескопическую опору для видеокарты, документацию.

RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G

Внешний вид

RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G сохраняет общий узнаваемый вид этой серии, сочетающей в себе строгий стиль и выверенные линии. Установлена система охлаждения WINDFORCE, использующая в качестве термоинтерфейса серверный теплопроводящий гель.

RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G

Три вентилятора Hawk Fan с регулируемой скоростью вращения. Особая форма лопастей с канавками и насечками, снижающими сопротивление воздуха и обеспечивающий комфортный акустический фон во время запуска ресурсоемких игр и приложений.

RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G

Центральный вращается по часовой стрелке, два по краям против часовой. Тыльный вентилятор прокачивает воздух сквозь лопасти вентилятора и выдувает воздух через вырез на усиливающей пластине.

RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G

Состоит радиатор и двух секций. В его конструкции используется большая испарительная камера, контактирующая с крышкой графического процессора и чипом VRM. Семь тепловых трубок, передающих тепло на ребра радиатора.

RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G

Питание на видеокарту подается через разъем 12VHPWR. Для работы рекомендуются блоки питания мощностью от 850 Вт.

RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G

Тыльная сторона печатной платы защищена и усилена металлической пластиной. На нее нанесен схематический рисунок. Есть переключатель режимов работы: производительный и тихий.

RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G

RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G идет с заводским разгоном с референсных 2617 МГц до 2670 МГц. Доступны 16 Гбайт графической памяти GDDR7 с 256-битной шиной. Для подключения используется интерфейс PCIe 5.0. 14-фазная подсистема питания. Сборки на 90А, контроллер MPS MP29816C. Чипы памяти GDDR7 с трехфазной VRM. Это Samsung K4VAF325ZC-SC32.

RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G

На панели портов ввода и вывода доступны три DisplayPort 2.1b и один HDMI 2.1b. Поддерживается сжатие потока отображения DSC, позволяющий управлять 4К 12-битным HDR с частотой до 480 Гц или 8К 12-битным HDR до 165 Гц. Два независимых блока NVENC и NVDEC.

RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G

Софт

В GIGABYTE Control Center можно изменить профиль работы вентиляторов сменив с автоматического на ручной.

RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G

Во вкладке «производительность» - запустить автоматический сканер стабильного разгона, ручная корректировка лимитов энергопотребления. Контроль параметров работы.

RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G

Тесты

Тестирование RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G велось с процессором Intel Core i5-14600KF. Для начала изучена система охлаждения, как показали нагрузочные тесты она справилась с отводом тепла. При продолжительной нагрузке не поднималась выше 67 градусов.

RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G

TimeSpy Extreme

RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G

FireStrike Extreme

RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G

Steel Normad

RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G

NVIDIA DLSS

RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G

Night Raid

RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G

Solar Bay

RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G

Тесты в играх

Тестирование в играх вели в трех разрешениях – FHD, QHD, UHD. Выставлены максимальные настройки графики. Для сравнения на этой же платформе провели тесты с GeForce RTX 4080.

Wukong

RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G

Resident Evil 4

RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G

Warhammer 4000 Space Marine 2

RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G

Hogwards Legacy

RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G

God of war Ragnarok

RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorRTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G – продемонстрировала высокий уровень быстродействия, низкий уровень шума и потенциал для дополнительного разгона. При этом габариты системы охлаждения WINDFORCE не создадут проблем при монтаже в корпусе. Оценивая же в целом новую архитектуру отметим ожидаемо преимущество в сравнение с прошлым в районе 16-20%. Основным конкурентом на старте для нее будет RTX 4090 и Radeon RX 7900 XT. На стороне новинки преимущества в виде DLSS 4, нейронная аппаратная обработка изображения, а также технология реконструкции лучей RT.
RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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