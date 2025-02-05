RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G обзор и тесты видеокарты…

Не так давно прошел анонс новой архитектуры Blackwell и были представлена линейка видеокарт, включающих GeForce RTX 5080 и RTX 5090. Новая архитектура активно задействует основу нейронного рендеринга на аппаратном уровне, предлагая новую концепцию в 3D-графике когда помимо DLSS, рендеринг улучшается за счет AI. Так элементы трассировки лучей RT в реальном времени объединяются с растровым 3D, увеличивая частоту кадров и качество выводимого изображения. Скорость отдельного RT-блока увеличилась с двух до четырех тестов пересечения луча с примитивом за такт. Программный комплекс Mega Geometry в свою очередь облегчает задачу обработки лучшей в динамичной и сложной геометрии. Это дает преимущества в играх, а также в профессиональной сфере при работе с 3D-анимацией. DLSS4 – визитная карточка этого поколения, опирающаяся на новую архитектуру, выполняется на 40% быстрее и требует на треть меньше видеопамяти. Важно отметить, что она рассчитана на совместную работу с новой версии REFLEX, использующая прием Frame Warp синхронно отправляя кадр в зависимости от перемещения мышки.

Чипы для новой линейки выходят с TSMC 4NP, являющегося второй вариацией 5нм с адаптацией по запросу NVIDIA. В RTX 5080 это GB203, а в RTX 5090 – GB202. Старший кристалл включает 92.2 миллиарда транзисторов, 192 потоковых мультипроцессора, 24576 FP32 CUDA-ядер, 128 Мбайт кеша последнего уровня и 512-битную шину VRAM. В свою очередь, чип GB203 состоит из 45.6 миллиардов транзисторов, 10752 FP32 CUDA ядер, 64 Мбайт кеша последнего уровня и 256-битной шины VRAM.

Используется GDDR7 видеопамять с высокой пропускной способностью до 48 Гбит/с. Она поддерживает внутричиповую коррекцию ошибок и имеет пониженное напряжение питания.

Комплектация

Тестируемая сегодня RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G поставляется в коробке с тематическим изображением, приведены подробные данные по характеристикам и особенностям исполнения. Комплект ее включает переходник питания с трех PCIe 6+2 на 12VHPWR, телескопическую опору для видеокарты, документацию.

Внешний вид

RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G сохраняет общий узнаваемый вид этой серии, сочетающей в себе строгий стиль и выверенные линии. Установлена система охлаждения WINDFORCE, использующая в качестве термоинтерфейса серверный теплопроводящий гель.

Три вентилятора Hawk Fan с регулируемой скоростью вращения. Особая форма лопастей с канавками и насечками, снижающими сопротивление воздуха и обеспечивающий комфортный акустический фон во время запуска ресурсоемких игр и приложений.

Центральный вращается по часовой стрелке, два по краям против часовой. Тыльный вентилятор прокачивает воздух сквозь лопасти вентилятора и выдувает воздух через вырез на усиливающей пластине.

Состоит радиатор и двух секций. В его конструкции используется большая испарительная камера, контактирующая с крышкой графического процессора и чипом VRM. Семь тепловых трубок, передающих тепло на ребра радиатора.

Питание на видеокарту подается через разъем 12VHPWR. Для работы рекомендуются блоки питания мощностью от 850 Вт.

Тыльная сторона печатной платы защищена и усилена металлической пластиной. На нее нанесен схематический рисунок. Есть переключатель режимов работы: производительный и тихий.

RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G идет с заводским разгоном с референсных 2617 МГц до 2670 МГц. Доступны 16 Гбайт графической памяти GDDR7 с 256-битной шиной. Для подключения используется интерфейс PCIe 5.0. 14-фазная подсистема питания. Сборки на 90А, контроллер MPS MP29816C. Чипы памяти GDDR7 с трехфазной VRM. Это Samsung K4VAF325ZC-SC32.

На панели портов ввода и вывода доступны три DisplayPort 2.1b и один HDMI 2.1b. Поддерживается сжатие потока отображения DSC, позволяющий управлять 4К 12-битным HDR с частотой до 480 Гц или 8К 12-битным HDR до 165 Гц. Два независимых блока NVENC и NVDEC.

Софт

В GIGABYTE Control Center можно изменить профиль работы вентиляторов сменив с автоматического на ручной.

Во вкладке «производительность» - запустить автоматический сканер стабильного разгона, ручная корректировка лимитов энергопотребления. Контроль параметров работы.

Тесты

Тестирование RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G велось с процессором Intel Core i5-14600KF. Для начала изучена система охлаждения, как показали нагрузочные тесты она справилась с отводом тепла. При продолжительной нагрузке не поднималась выше 67 градусов.

TimeSpy Extreme

FireStrike Extreme

Steel Normad

NVIDIA DLSS

Night Raid

Solar Bay

Тесты в играх

Wukong

Тестирование в играх вели в трех разрешениях – FHD, QHD, UHD. Выставлены максимальные настройки графики. Для сравнения на этой же платформе провели тесты с GeForce RTX 4080.

Resident Evil 4

Warhammer 4000 Space Marine 2

Hogwards Legacy

God of war Ragnarok

Итоги

RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G – продемонстрировала высокий уровень быстродействия, низкий уровень шума и потенциал для дополнительного разгона. При этом габариты системы охлаждения WINDFORCE не создадут проблем при монтаже в корпусе. Оценивая же в целом новую архитектуру отметим ожидаемо преимущество в сравнение с прошлым в районе 16-20%. Основным конкурентом на старте для нее будет RTX 4090 и Radeon RX 7900 XT. На стороне новинки преимущества в виде DLSS 4, нейронная аппаратная обработка изображения, а также технология реконструкции лучей RT.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".