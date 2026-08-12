NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell очень сильно подорожала

Если цены на потребительские видеокарты уже кажутся завышенными, то на рынке профессиональных ускорителей ситуация выглядит не лучше. Согласно обновлению в магазине NVIDIA, флагманская рабочая станция RTX PRO 6000 Blackwell теперь продаётся за 16000 долларов. Это делает её самой дорогой видеокартой NVIDIA за пределами серверных решений вроде B200 и B300, которые выпускаются в форм-факторе SXM. Для ускорителя с 24064 ядрами CUDA и 96 ГБ памяти GDDR7 такая стоимость выглядит особенно впечатляющей и наглядно показывает, насколько дефицит памяти влияет на цены видеокарт. RTX PRO 6000 Blackwell использует 32 микросхемы GDDR7 ёмкостью по 3 ГБ каждая, поэтому любое увеличение стоимости поставок этой памяти напрямую многократно отражается на себестоимости устройства.

На лицевой стороне печатной платы RTX PRO 6000 Blackwell рядом с кристаллом GPU расположены 16 чипов GDDR7, ещё 16 находятся на обратной стороне. Таким образом, печатная плата фактически оказывается зажатой между двумя слоями памяти. В конце июля каждый чип GDDR7 объёмом 3 ГБ стоил примерно 60–70 долларов. Только память для одной RTX PRO 6000 Blackwell в таком случае обходилась примерно в 1920–2240 долларов. Это лишь один из компонентов, необходимых для производства ускорителя, причём цены на GDDR7 с тех пор могли вырасти ещё сильнее. Кроме того, NVIDIA приходится учитывать стоимость других компонентов, включая многослойные керамические конденсаторы, которые также находятся в условиях дефицита.