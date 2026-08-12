NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell очень сильно подорожала

Если цены на потребительские видеокарты уже кажутся завышенными, то на рынке профессиональных ускорителей ситуация выглядит не лучше. Согласно обновлению в магазине NVIDIA, флагманская рабочая станция RTX PRO 6000 Blackwell теперь продаётся за 16000 долларов. Это делает её самой дорогой видеокартой NVIDIA за пределами серверных решений вроде B200 и B300, которые выпускаются в форм-факторе SXM. Для ускорителя с 24064 ядрами CUDA и 96 ГБ памяти GDDR7 такая стоимость выглядит особенно впечатляющей и наглядно показывает, насколько дефицит памяти влияет на цены видеокарт. RTX PRO 6000 Blackwell использует 32 микросхемы GDDR7 ёмкостью по 3 ГБ каждая, поэтому любое увеличение стоимости поставок этой памяти напрямую многократно отражается на себестоимости устройства.

На лицевой стороне печатной платы RTX PRO 6000 Blackwell рядом с кристаллом GPU расположены 16 чипов GDDR7, ещё 16 находятся на обратной стороне. Таким образом, печатная плата фактически оказывается зажатой между двумя слоями памяти. В конце июля каждый чип GDDR7 объёмом 3 ГБ стоил примерно 60–70 долларов. Только память для одной RTX PRO 6000 Blackwell в таком случае обходилась примерно в 1920–2240 долларов. Это лишь один из компонентов, необходимых для производства ускорителя, причём цены на GDDR7 с тех пор могли вырасти ещё сильнее. Кроме того, NVIDIA приходится учитывать стоимость других компонентов, включая многослойные керамические конденсаторы, которые также находятся в условиях дефицита.
AMD выпустила FSR 4.1 для Radeon RX 7000…
Компания AMD официально запускает технологию масштабирования изображения FSR 4.1 для видеокарт серии Rade…
AMD выпустит новые видеокарты в 2028 году…
Следующее поколение графических процессоров AMD Radeon на архитектуре RDNA 5, по данным отраслевых источн…
NVIDIA всё же выпустит видеокарты RTX 50 Super…
Ранее сообщалось, что NVIDIA якобы на неопределённый срок отложила выпуск видеокарт GeForce RTX 50 Super,…
AMD повышает цены на свои видеокарты на 10%…
На рынке видеокарт продолжается тенденция роста цен, и, согласно последнему отчёту, AMD может снова повыс…
NVIDIA всё же выпустит видеокарты серии RTX 50 Super…
Компания NVIDIA, судя по новым данным, снова вернулась к разработке видеокарт серии RTX 50 Super, однако …
Обзор и тесты видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE …
Видеокарты GeForce RTX 5060 Ti доступны с 8 и 16 Гбайт графической памяти типа GDDR7, построены на графич…
AMD Radeon RX 9070 GRE начнут продавать за пределами Китая…
Компания AMD, по данным издания VideoCardz, может готовить выпуск видеокарты Radeon RX 9070 GRE, изначаль…
FSR 4.1 не появится на видеокартах RDNA 3.5…
Многие гемеры положительно восприняли новость о том, что технология масштабирования FSR 4.1 появится на в…
GIGABYTE GeForce RTX 5050 GAMING OC обзор и тесты доступной видеокартыGIGABYTE GeForce RTX 5050 GAMING OC обзор и тесты доступной видеокарты
Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G обзор, тесты и сравнение с GeForce RTX 5060 TiRadeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G обзор, тесты и сравнение с GeForce RTX 5060 Ti
Обзор и тесты видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8GОбзор и тесты видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC 8G
GeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G обзор, тесты и сравнение с Radeon RX 9060 XTGeForce RTX 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G обзор, тесты и сравнение с Radeon RX 9060 XT
RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G обзор и тесты видеокартыRTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G обзор и тесты видеокарты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor