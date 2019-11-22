3D-карта NVIDIA GeForce GTX 1650 Super оценена в $160

Компания NVIDIA объявила рекомендованную цену на только что представленную видеокарту GeForce GTX 1650 Super, которая получила GPU с 1280 ядрами CUDA, 4 ГБ памяти GDDR6, работающий на частоте 12 ГГц, 128-разрядной шиной, а также частотами 1530-1725 МГц. Итак, новинка обойдется в 150 долларов, что всего на 10 долларов дороже рекомендованной цены модели GTX 1650. Предполагается, что последнюю снимут с производства, ибо она просто не выдержит конкуренции с новинкой. Теперь было бы интересно узнать, во сколько обойдется видеокарта Radeon RX 5500.