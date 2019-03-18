3D-карта NVIDIA GeForce GTX 1650 получит 4 ГБ памяти

Несколько дней назад была представлена видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1660, а уже в апреле от американского производителя ждут презентации модели GTX 1650. Согласно новым данным, новинка точно будет называться GeForce GTX 1650. Она получит 4 ГБ памяти, от 896 до 1024 ядер CUDA, 128-разрядную шину и GPU с частотой 1485 МГц. Цена видеокарты составит около 180 долларов. Существование данного адаптера доказывает и появление модели MSI GeForce GTX 1650 Gaming X 4G на сайте Евразийской Экономической Комиссии. Выпустит ли NVIDIA версию GTX 1650 Ti, пока не сообщается.