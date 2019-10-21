3D-карта NVIDIA GeForce GTX 1660 Super засветилась в бенчмарке

В сеть утекли подробности о цене на видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1660 Super, которая будет официально представлена 29 октября. Вариант от бренда Maxsun оценен на JD.com в 268 долларов, что несколько дороже 224 евро, которые фигурировали в предыдущих слухах. Также видеокарта засветилась в бенчмарке 3DMark Firestrike Extreme, в котором на базовых частотах показала результат 6578 баллов. Эти показатели почти идентичны GTX 1660 Ti и на 6-8% лучше GTX 1660. Напомним, что новинка будет отличаться от GTX 1660 частотой памяти 14 ГГц. При этом частота GPU составит прежние 1530-1785 МГц. Не изменятся и 192-разрядная шина с 6 ГБ памяти.