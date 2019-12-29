3D-карта Radeon RX 5600 XT окажется урезанной версией RX 5700

Сетевые источники поделились подробностями о видеокарте Radeon RX 5600 XT, выход которой ожидается 6 января. Согласно утечке с сайта ASRock, графический ускоритель Radeon RX 5600 XT Challenger D 6G OC получит GPU с 2304 потоковыми процессорами, 6 ГБ памяти GDDR6, 192-битную шину, а также частоты 1235-1620 МГц и 12 ГГц для ядра и памяти соответственно (имеет место заводской разгон). Стоит заметить, что те же самые 2304 потоковых процессора предусмотрено и в модели Radeon RX 5700. Стало быть, RX 5600 XT получит тот же GPU, но с урезанными частотами ядра и памяти, а также шиной памяти. Также утечка сообщает о восьмиконтактном разъёме питания, длине в 240 мм, одном интерфейсе HDMI 2.0b и трех DisplayPort 1.4.