3D-карта Yeston Radeon RX 590 Game Ace получила сиреневую расцветку

2018-12-18, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Yeston Radeon RX 590 Game Ace ; [35]
Компания Yeston пополнила ассортимент видеокарт моделью Radeon RX 590 Game Ace, которая выделяется своим цветовым исполнением. Некоторые элементы кожуха системы охлаждения окрашены в яркий сиреневый цвет. Дополнительно подчеркнуть внешность адаптера можно при помощи подсветки. Также отметим восьмифазную подсистему питания, два разъёма для подключения дополнительного питания (8+6), крупную систему охлаждения с тремя вентиляторами и разогнанную частоту GPU в 1545 МГц. К сожалению, цена новинки пока не сообщается.


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