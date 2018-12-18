3D-карта Yeston Radeon RX 590 Game Ace получила сиреневую расцветку

Компания Yeston пополнила ассортимент видеокарт моделью Radeon RX 590 Game Ace, которая выделяется своим цветовым исполнением. Некоторые элементы кожуха системы охлаждения окрашены в яркий сиреневый цвет. Дополнительно подчеркнуть внешность адаптера можно при помощи подсветки. Также отметим восьмифазную подсистему питания, два разъёма для подключения дополнительного питания (8+6), крупную систему охлаждения с тремя вентиляторами и разогнанную частоту GPU в 1545 МГц. К сожалению, цена новинки пока не сообщается.