3D-карта Zotac Gaming GeForce GTX 1650 OC имеет длину 151 мм

Компания Zotac Technology пополнила ассортимент видеокарт моделью Gaming GeForce GTX 1650 OC, главной особенностью которой является длина в 151 мм. Новинка характеризуется новым 12-нанометровым GPU TU117 с 896 ядрами CUDA, 56 текстурными блоками (TMU) и 32 блоками блендинга (ROP), 4 ГБ памяти GDDR5 с частотой 8 ГГц и 128-битной шиной для соединения с GPU. Стандартная частота референсной модели составляет 1485 МГц, повышенная – 1665 МГц. При этом новинка Zotac характеризуется заводским разгоном. Система охлаждения состоит из радиального алюминиевого радиатора и 90-мм вентилятора. Также отметим три интерфейса: HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4 и Dual Link DVI-D. Цена и дата начала продаж пока не сообщаются.