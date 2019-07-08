3D-карты AMD Radeon RX 5700 (Navi 10) не поддерживают режим CrossFire

Сегодня стартовали продажи видеокарт AMD Radeon RX 5700, которые имеют все шансы стать бестселлерами. Однако тех пользователей, что собирались использовать несколько видеокарт в режиме CrossFire, ожидает разочарование. Как оказалось, Navi10 его просто не поддерживают. В AMD объяснили это тем, что они бросили все силы на поддержку режима multi-GPU в API DirectX 12 и Vulkan, а потому работавший в старых API DirectX 11, DirectX 9 и OpenGL режим multi-GPU больше не поддерживается. Отметим, что конкуренты в лице GeForce RTX 2070 Super имеют поддержку NVLink SLI.

Видеокарта Radeon RX 5700 XT оснащается 40 вычислительными блоками, 2560 потоковыми процессорами,256 текстурными блоками и 64 растровыми. Базовая частота GPU в 1605 МГц повышается до игрового уровня в 1755 МГц и Boost в 1905 МГц. Память GDDR6 объемом 8 ГБ соединяется с GPU 256-битной шиной и работает на частоте 14 ГГц. Максимальная производительность на операциях с одинарной точностью равна 9,75 TFLOPS. Модель Radeon RX 5700 получила 256 текстурных и 64 растровых блока, 36 вычислительных блоков, 2304 потоковых процессоров, базовую частоту 1465 МГц, игровую – 1625 МГц и Boost – 1725 МГц. Производительность здесь на уровне 7,95 TFLOPS.