3D-карту Sapphire Radeon RX 6800 XT PULSE показали на рендерах

Несколько дней назад компания Sapphire опубликовала первый рендер графического адаптера Radeon RX 6800 XT из семейства NITRO+, а сегодня производитель поделился изображением той же модели семейства PULSE. Как и и ранее показанная видеокарта, новинка получит крупную систему охлаждения с тремя вентиляторами. Суд по всему, адаптер займет в компьютерном корпусе 2,5 или 3 слота расширения. А еще один из кулеров сможет похвастаться возможностью вращения в противоположную сторону. Напомним, что видеокарты Radeon RX 6800 XT характеризуются GPU Navi 21 XT с 4608 потоковыми процессорами, 72 блоками ускорения обработки лучей в реальном времени и 16 ГБ памяти GDDR6 с 256 битной шиной. Эталонные версии Radeon RX 6800 XT и RX 6800 появятся в продаже уже 18 ноября по цене в 650 и 580 долларов.