3D-карту Sapphire Radeon RX 6800 XT PULSE показали на рендерах

Несколько дней назад компания Sapphire опубликовала первый рендер графического адаптера Radeon RX 6800 XT из семейства NITRO+, а сегодня производитель поделился изображением той же модели семейства PULSE. Как и и ранее показанная видеокарта, новинка получит крупную систему охлаждения с тремя вентиляторами. Суд по всему, адаптер займет в компьютерном корпусе 2,5 или 3 слота расширения. А еще один из кулеров сможет похвастаться возможностью вращения в противоположную сторону. Напомним, что видеокарты Radeon RX 6800 XT характеризуются GPU Navi 21 XT с 4608 потоковыми процессорами, 72 блоками ускорения обработки лучей в реальном времени и 16 ГБ памяти GDDR6 с 256 битной шиной. Эталонные версии Radeon RX 6800 XT и RX 6800 появятся в продаже уже 18 ноября по цене в 650 и 580 долларов.

Комментарии и отзывы Sapphire Radeon RX 6800 XT PULSE
Обзоры:
Обзор Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP (PA-GTX1650SUPER GP 4G). Тест видеокартыОбзор Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP (PA-GTX1650SUPER GP 4G). Тест видеокарты
Обзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE (GV-N3070EAGLE OC-8GD). Тесты видеокарты в 2K и 4KОбзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE (GV-N3070EAGLE OC-8GD). Тесты видеокарты в 2K и 4K
Обзор видеокарты INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB (N166S2-06D6X-1712VA15LB)Обзор видеокарты INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB (N166S2-06D6X-1712VA15LB)
Новости:
Представлена 3D-карта Manli GeForce RTX 3070

Недавно компания Manli представила свои варианты графических адаптеров GeForce RTX 3080 и RTX 3090, а сег...
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti получит GPU, как у RTX 3090

Сетевые источники поделились подробностями о видеокарте GeForce RTX 3080 Ti, которая окажется чуть менее ...
Видеокарта NVIDIA RTX 3060 Ti будет анонсирована 17 ноября

Компания NVIDIA перенесла запуск видеокарты RTX 3060 Ti на 17 ноября. ...
Обзор DiRT 5. Аркадный гоночный симуляторОбзор DiRT 5. Аркадный гоночный симулятор
Обзор STARWIND SPM7161/7167/7169. Лучший планетарный блендер для тестаОбзор STARWIND SPM7161/7167/7169. Лучший планетарный блендер для теста
Обзор HIPER Quantum QM-1. Игровая мышка со сменными панелями и регулировкой весаОбзор HIPER Quantum QM-1. Игровая мышка со сменными панелями и регулировкой веса
Обзор Mio MiVue C530. Видеорегистратор с GPS-информаторомОбзор Mio MiVue C530. Видеорегистратор с GPS-информатором
Обзор TRANSCEND JetRam JM3200HLE-16G. Оперативная память для системы под работу и игрыОбзор TRANSCEND JetRam JM3200HLE-16G. Оперативная память для системы под работу и игры
Опубликовано видео распаковки дрона DJI ...
Опубликовано видео распаковки дрона DJI В сети появилось первое видео распаковки дрона DJI Mini 2, который еще не был представлен официально. Ран...
Мобильный чип Qualcomm Snapdragon 732G д...
Мобильный чип Qualcomm Snapdragon 732G дQualcomm Snapdragon выпустила новый мобильный чип 732G, который будет оснащаться в грядущем телефоне комп...
Canon представила портативный проектор M...
Canon представила портативный проектор MКомпания Canon представила мини портативный проектор MP250. ...
Смартфон iPhone 12 получил 18 магнитов...
Смартфон iPhone 12 получил 18 магнитовРемонтники из iFixit опубликовали полную разборку смартфона iPhone 12, который получил 6 баллов по шкале ...
Обзор Razer Pro Glide. Мягкий коврик для...
Обзор Razer Pro Glide. Мягкий коврик дляНе так давно у нас вышел обзор одной из лучших мышек для работы Razer Pro Click, ее тестирование мы прово...
Смартфон Samsung Galaxy A42 5G оценен в ...
Смартфон Samsung Galaxy A42 5G оценен в В сети появилась цена на смартфон Samsung Galaxy A42 5G, который является самой дешевой 5G-моделью в ассо...
Xiaomi Mi Notebook 14 с процессором Core...
Xiaomi Mi Notebook 14 с процессором CoreНесколько месяцев назад Xiaomi анонсировала ноутбуки Mi Notebook 14 и Mi Notebook 14 Horizon Edition. Пе...
NVIDIA GeForce RTX 3080 разочаровала фан...
NVIDIA GeForce RTX 3080 разочаровала фанНекоторое время назад на просторах сети появилась информация о том, что чипы памяти в видеокарте NVIDIA G...
Твердотельный накопитель QX SATA с колос...
Твердотельный накопитель QX SATA с колосTeamgroup представила QX, 2,5-дюймовый твердотельный накопитель SATA, в котором используется флэш-память ...
ASUS представила мониторы PA279CV и PA32...
ASUS представила мониторы PA279CV и PA32ASUS расширяет ассортимент монитор предназначенных для работы. Серия ProArt включает в себя два монитора ...
Huawei Enjoy 20 Plus показали на рендера...
Huawei Enjoy 20 Plus показали на рендераСетевые инсайдеры поделились рендерами смартфона Huawei Enjoy 20 Plus, который запечатлен в защитном чехл...
TerraMaster представила сетевое хранилищ...
TerraMaster представила сетевое хранилищПроизводитель сетевого оборудования компания TerraMaster представила сетевое хранилище F2-422 с поддержко...
Обзор REMEZair RMA-101-01. Домашний очиститель-обеззараживательОбзор REMEZair RMA-101-01. Домашний очиститель-обеззараживатель
Обзор Harper 32R820TS. Недорогой телевизор для кухни и дачиОбзор Harper 32R820TS. Недорогой телевизор для кухни и дачи
Обзор Razer Pro Glide. Мягкий коврик для мышкиОбзор Razer Pro Glide. Мягкий коврик для мышки
Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года Обзор realme 7 pro 8/128GB. Оптимальный среднебюджетный смартфон 2020 года
Обзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерамиОбзор Xiaomi Redmi 9 3/32GB (NFC). Недорогой смартфон с 4 камерами
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor