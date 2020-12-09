49-дюймовый монитор AOC AGON AG493UCX оценен в 102 тысячи рублей

Компания AOC объявила о том, что её 49-дюймовый монитор AGON AG493UCX появится в продаже до конца месяца по цене в 102 тысячи рублей. Напомним, что новинка характеризуется вогнутой VA-панелью с разрешением 5120:1440 пикселей, соотношением сторон 32:9, изгибом 1800R, частотой обновления 120 Гц, поддержкой технологии AMD FreeSync для плавности игрового процесса, временем отклика 1 мс, яркостью до 550 кд/м2, контрастностью 3000:1, 121,6% охватом цветового пространства RGB и 90% охватом цветового пространства Adobe RGB, двумя интерфейсами HDMI 2.0, двумя DisplayPorts 1.4, концентратором USB 3.2, симметричным портом USB-C и 5-ваттными стереофоническими динамиками.