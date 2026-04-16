75-дюймовый телевизор REDMI TV A Pro 2026 оценили в 485$

Компания Xiaomi объявила о выпуске на китайский рынок телевизоров серии REDMI TV A Pro 2026, в которую вошли модели с диагональю 43, 50, 55, 65 и 75 дюймов. Новинки характеризуются разрешением 4K, кадровой частотой 60 Гц у базовой модели, 165 Гц у 50-дюймовой версии и до 288 Гц в режиме разгоне у остальных моделей, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, интерфейсами HDMI 2.0 и 2.1, портами USB-A 3.0 и USB-A 2.0, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также двумя динамиками мощностью по 12 Вт. Телевизоры оценены в эквивалент 220, 235, 295, 395 и 485 долларов соответственно. Когда телевизоры появятся в глобальной продаже, пока не сообщается.