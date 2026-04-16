75-дюймовый телевизор REDMI TV A Pro 2026 оценили в 485$

Компания Xiaomi объявила о выпуске на китайский рынок телевизоров серии REDMI TV A Pro 2026, в которую вошли модели с диагональю 43, 50, 55, 65 и 75 дюймов. Новинки характеризуются разрешением 4K, кадровой частотой 60 Гц у базовой модели, 165 Гц у 50-дюймовой версии и до 288 Гц в режиме разгоне у остальных моделей, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, интерфейсами HDMI 2.0 и 2.1, портами USB-A 3.0 и USB-A 2.0, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также двумя динамиками мощностью по 12 Вт. Телевизоры оценены в эквивалент 220, 235, 295, 395 и 485 долларов соответственно. Когда телевизоры появятся в глобальной продаже, пока не сообщается.

Представлены телевизоры TCL C7L…
Компания TCL пополнила ассортимент телевизоров серией C7L, в которую вошли модели на базе матриц CSOT HVA…
Телевизор Redmi A Pro 2026 оценен в 260 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров серией Redmi A Pro 2026, в которую вошли модели с диаго…
Samsung подала в суд на TCL из-за QLED-технологии…
Германия стала ареной очередного судебного противостояния технологических гигантов — компания Samsung Ele…
Лазерный проект Hisense C3 выходит в России …
Компания Hisense выпустила на российский рынок лазерный мини-проектор Hisense C3, который основан на трёх…
Представлен 4K-проектор Epson LifeStudio Grand EH-LS970 …
Компания Epson объявила о выходе проектора LifeStudio Grand EH-LS970, который получил лазерную 3LCD-матри…
98-дюймовый телевизор Xiaomi TV S Mini LED 2026 оценили в 23…
Компания Xiaomi выпустила не европейский рынок серию телевизоров TV S Mini LED 2026, которая представлена…
Представлен лазерный 4K-проектор JMGO N3 Ultimate…
Компания JMGO пополнила ассортимент лазерных проекторов флагманской моделью N3 Ultimate, которая имеет ра…
Телевизор TCL Max163M Pro оценили в 50 тысяч долларов …
Компания TCL пополнила ассортимент флагманских телевизоров 163-дюймовыми Micro LED-моделями Max163M и TCL…
Обзор SIGNYEAN P3 Pro. Доступный Full HD проектор для домашнего кинотеатраОбзор SIGNYEAN P3 Pro. Доступный Full HD проектор для домашнего кинотеатра
Обзор Signyean S3 Ultra. Фристайл - проектор с высокой яркостью для домашнего кинотеатраОбзор Signyean S3 Ultra. Фристайл - проектор с высокой яркостью для домашнего кинотеатра
Обзор ТВ-приставки Смотрёшка SB-316Обзор ТВ-приставки Смотрёшка SB-316
Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED 65Обзор Яндекс ТВ Станция Бейсик QLED 65": базовая модель стала ещё лучше
Toshiba 65Z770RE: обзор 4K-телевизора с MiniLED Toshiba 65Z770RE: обзор 4K-телевизора с MiniLED
