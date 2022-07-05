4K-телевизор OnePlus TV 50 Y1S Pro оценен в 420 долларов

Состоялся официальный анонс телевизора OnePlus TV 50 Y1S Pro. Новинка предлагает 50-дюймовую панель с разрешением 4K (3840 x 2160 пикселей).

Модель работает под управлением операционной системы Android TV 10 с фирменным пользовательским интерфейсом OxygenPlay 2.0. Телевизор поддерживает технологию HDR10+ и HLG, а функция Gamma Engine помогает улучшить цветопередачу и качество изображения. Основан телевизор на платформе MediaTek MT9216. Объем оперативной памяти составляет 2 ГБ, а флэш-памяти всего 8 ГБ. Есть поддержка беспроводного соединения Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0 LE, также есть три порта HDMI, два порта USB и сетевой контроллер Ethernet. В телевизоре используется звуковая система Dolby Audio мощностью 24 Вт.

Цена телевизора OnePlus TV 50 Y1S Pro составляет 2822 юаней (420 долларов).