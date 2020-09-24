4K-телевизор Redmi Smart TV A50 оценен в $235

Бренд Redmi начал принимать предварительные заказы на телевизор Redmi Smart TV A50, который оценен в 235 долларов. Старт продаж новинки намечен на 30 сентября. Телевизор характеризуется 50-дюймовой панелью с разрешением 3840:2160 пикселей, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR, режимом защиты глаз, двумя динамиками, поддержкой декодирования DTS, четырехъядерной платформой MediaTek 9632, 1,5 ГБ оперативной и 8 ГБ флэш-памяти, интерфейсами HDMI, USB, RJ45, AV и S/PDIF, а также фирменной прошивкой MIUI на основе Android. Ранее Redmi выпустил 55-дюймовую модель Redmi Smart TV A55, которая оценена в 260 долларов.