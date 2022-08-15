4K-телевизор Redmi TV A65 2022 оценен в 300 долларов

4K-телевизор Redmi TV A65 2022 поступил в продажу. Телевизор является обновленной версией модели Redmi TV A65 2020 года выпуска. На данный момент телевизор доступен в Китае по цене около 300 долларов.

Redmi TV A65 2022 - 65-дюймовый телевизор с дисплеем 4K Ultra-HD. Он имеет частоту обновления 60 Гц, цветовую гамму DCI-P3 78% и коэффициент статической контрастности 1200:1. Стоит отметить, что рамки телевизора очень тонкие. Модель получила два стереодинамика с DTS. В телевизоре используется процессор нового поколения, который улучшает изображение. Также есть режим защиты глаз. Основан телевизор на базе процессоре Cortex A53 с 1,5 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной памяти. Для подключения Redmi TV A65 2022 имеет порт HDMI 2.1, два порта HDMI 2.0, порт AV, два порта USB и порт S/PDIF. Телевизор также поддерживает однодиапазонный Wi-Fi 2,4 ГГц.