4K-телевизор Redmi TV Max за 2852 долларов

Китайская компания Xiaomi анонсировала новый смарт-телевизор с большой диагональю.

Смарт-телевизор получила название Redmi TV Max и 98-дюймовый дисплей с разрешением 3840х2160 пикселей. Дисплей получил частоту обновления изображения 60 герц с технологией Motion Estimation and Motion Compensation и поддержку 85% цветового охвата NTSC.

За производительность смарт-телевизора Redmi TV Max отвечает 12-нанометровый процессор с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Также процессор получил графический ускоритель Mali-G31 MP2. Работает устройство под управлением фирменной системы PatchWall.

Смарт-телевизор Redmi TV Max поступит в продажу с 9 апреля ценником 2852 долларов.