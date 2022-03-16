4K-телевизор Xiaomi TV P1E 65

Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров моделью Xiaomi TV P1E 65, которая получила 65-дюймовую панель с разрешением 4K. Новинка также характеризуется кадровой частотой 60 Гц, двумя 10-Вт громкоговорителями, поддержкой технологии Dolby Audio и DTS-HD, неназванной 4-ядерной платформой с ядрами Arm Cortex-A53, 2 ГБ ОЗУ и 8 ГБ флеш-памяти, предустановленной ОС Android TV 10, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi, двумя интерфейсами HDMI 1.4 и одним HDMI 2.0, тремя разъемами USB 2.0 Type-A и одним RJ-45, а также 3,5-мм аудиогнездом. Телевизор появится в европейской продаже в середине следующего месяца по цене в 750 евро.