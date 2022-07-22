4K-телевизоры Honor Smart Screen X3 официально представлены

Компания Honor представила линейку телевизоров Honor Smart Screen X3. В нее входят две модели с экранами диагональю 55 и 65 дюймов.

Новинки получили качественные экраны с разрешением 3840 x 2160 пикселей и поддержкой технологии DC Dimming. Также есть фирменная технология взаимодействия с ноутбуками и смартфонами Honor она обеспечивает вывод картинки с мобильного устройства на телевизор всего в один клик. Телевизоры построены на базе платформы с центральным процессором, состоящим из четырех ядер Arm Cortex-A53. Доступно 2 ГБ ОЗУ и 16 флэш-памяти. Обе модели имеют два порта USB 2.0 и два видеовхода HDMI 2.0.

55-дюймовый Honor Smart Screen X3 продается по цене 295 долларов, а старшая 65-дюймовая модель оценена в 400 долларов. Продажи телевизоров начинаются с 1 августа.