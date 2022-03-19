4K-телевизоры OnePlus TV Y1S Pro готовы к выходу

Сетевые источники сообщают, что в скором времени компания OnePlus выпустит телевизоры TV Y1S Pro. Они присоединятся к представленным в прошлом месяце моделями TV Y1S и Y1S Edge с панелями разрешением HD и Full HD. Новинки смогут похвастаться разрешением 3840:2160 пикселей, узкими рамками, базовой версией с диагональю экрана 43 дюйма, акустической системой мощностью 24 Вт с поддержкой Dolby Audio и Dolby Atmos, поддержкой Wi-Fi в частотных диапазонах 2,4 и 5 ГГц, 2 ГБ ОЗУ, 8 ГБ встроенной памяти, тремя разъемами HDMI, двумя интерфейсами USB, предустановленной ОС Android TV 10, поддержкой Google Assistant, Amazon Alexa, Chromecast и Micracast.