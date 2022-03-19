4K-телевизоры OnePlus TV Y1S Pro готовы к выходу

Сетевые источники сообщают, что в скором времени компания OnePlus выпустит телевизоры TV Y1S Pro. Они присоединятся к представленным в прошлом месяце моделями TV Y1S и Y1S Edge с панелями разрешением HD и Full HD. Новинки смогут похвастаться разрешением 3840:2160 пикселей, узкими рамками, базовой версией с диагональю экрана 43 дюйма, акустической системой мощностью 24 Вт с поддержкой Dolby Audio и Dolby Atmos, поддержкой Wi-Fi в частотных диапазонах 2,4 и 5 ГГц, 2 ГБ ОЗУ, 8 ГБ встроенной памяти, тремя разъемами HDMI, двумя интерфейсами USB, предустановленной ОС Android TV 10, поддержкой Google Assistant, Amazon Alexa, Chromecast и Micracast.

Комментарии и отзывы OnePlus TV Y1S Pro
Телевизор Redmi Smart TV X43 оценен в 390 долларов …
Телевизор Redmi Smart TV X43 оценен в 390 долларов Компания Redmi пополнила ассортимент недорогих телевизоров моделью Redmi Redmi Smart TV X43, которая оцен…
Sony выпускает доступный 4K OLED-телевизор Bravia XR A75K…
Sony выпускает доступный 4K OLED-телевизор Bravia XR A75KSony проводит активную кампанию по захвату значительной части рынка телевизоров, выпустив потенциально до…
Анонсирован телевизор Redmi Smart TV X43…
Анонсирован телевизор Redmi Smart TV X43Компания Redmi анонсировала новый телевизор Redmi Smart TV X43. Новый телевизор будет представлен вместе …
Телевизоры OnePlus TV Y1S и Y1S Edge готовы к выходу …
Телевизоры OnePlus TV Y1S и Y1S Edge готовы к выходу Компания OnePlus поделилась тизерами смарт-телевизоров OnePlus TV Y1S и OnePlus TV Y1S Edge, официальный …
Модельный ряд LG Display включает несколько прозрачных OLED-…
Модельный ряд LG Display включает несколько прозрачных OLED-LG Display - это коммерческое предприятие, которое создает концепции, которые другие компании могут испол…
Prestigio представляет линейку телевизоров с операционной си…
Prestigio представляет линейку телевизоров с операционной сиМеждународный бренд потребительской электроники Prestigio представляет линейку телевизоров с операцион…
OnePlus запустит новую серию смарт-телевизоров Y1S в Индии 1…
OnePlus запустит новую серию смарт-телевизоров Y1S в Индии 1Согласно последнему отчету, четыре новых Smart TV от OnePlus будут официально представлены на индийском р…
4K-телевизоры OnePlus TV Y1S Pro готовы к выходу…
4K-телевизоры OnePlus TV Y1S Pro готовы к выходуСетевые источники сообщают, что в скором времени компания OnePlus выпустит телевизоры TV Y1S Pro. Они при…
Обзор HIPER Cinema D12. Недорогой проектор с ярким LED и AndroidОбзор HIPER Cinema D12. Недорогой проектор с ярким LED и Android
Обзор HYUNDAI H-LED43FU7004. Умный телевизор с платформой Салют ТВОбзор HYUNDAI H-LED43FU7004. Умный телевизор с платформой Салют ТВ
Обзор Apple TV 4K 32GB, 2021. Медиаплеер с поддержкой 4K HDRОбзор Apple TV 4K 32GB, 2021. Медиаплеер с поддержкой 4K HDR
Обзор SberBox Top (SBDV-00013). ТВ-медиацентр со встроенной камеройОбзор SberBox Top (SBDV-00013). ТВ-медиацентр со встроенной камерой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor