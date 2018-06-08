5 особенностей UMIDIGI Z2 которые необходимо знать

UMIDIGI представила свои модели UMIDIGI Z2 и UMIDIGI Z2 Pro, они имеют большие изменения в дизайне, они имеют бровь сверху дисплея и имеет градиентные цвета исполнения, сумеречный, сумеречно-черный и фантомный.

Вся информация о дисплее

Прежде чем приобретать UMIDIGI Z2, мы расскажем о пяти особенностях, которые помогут вам принять решение.Смартфон имеет 6.2 дюймовый 19:9 Full-screen дисплей, очевидно, что это самое большое изменение в новом устройстве. Телефон UMIDIGI ранее использовал безрамочный формат 18: 9. Но технология экрана третьего поколения обеспечивает превосходную цветовую гамму для лучшего флагмана на сегодняшний день.Дисплей покрывает всю поверхность устройства, за исключением маленькой ленты в верхней части. Экран имеет разрешение 1080 * 2246, а соотношение между экраном и корпусом составляет 90%.

Новое цветовое исполнение: несколько цветов градиента

Встречайте новое исполнение сумеречный, сумеречно-черный и фантомный. Новый UMIDIGI получил новые три цвета градиента, но стандартный черный цвет по-прежнему доступен.Новые цветовые решения выделиться вас в толпе с стандартными смартфонами. Другими словами, это потрясающий гаджет, который, несомненно, привлечет большое внимание, когда вы вытащите его из кармана.

Делайте лучшие фотографии

Сделайте свои фотографии живыми с улучшенной камерой UMIDIGI, на этот раз с превосходным качеством камеры, используя оптимизированные четыре камеры. Двойная задняя 16MP + 8MP камера значительно оптимизирована и улучшена более чем на 200%, чем прошлая модель, а также имеет более быструю автофокусировку для лучшей точности снимка. Кроме того, UMIDIGI Z2 включает в себя функцию записи и редактирования 4K видео.

18W Быстрая зарядка и LTE

Технология PE + UMIDIGI Z2 максимизирует эффективность зарядки, позволяя достичь показателей 9 В / 2А. С её помощью UMIDIGI Z2 может быть полностью заряжен в течение 80 минут при емкости аккумулятора 3850 мАч. UMIDIGI Z2 поддерживает 7 сетевых режимов и 36 глобальных диапазонов, поэтому не стоит беспокоиться за смартфон при далеких путешествий. Он также поддерживает 4G VoLTE, с более быстрой передачей данных, более низким потреблением и более надежным подключением.

Доступная структура цены

UMIDIGI Z2 доступен для предварительного заказа 11 июня, 8:00 (UTC) в официальном магазине Gearbest, цена составляет 249,99 доллара США с скидкой в ​​размере 50 долларов США. Проверьте UMIDIGI Z2 на официальном сайте

Характеристики UMIDIGI Z2: