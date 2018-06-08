5 особенностей UMIDIGI Z2 которые необходимо знать

UMIDIGI представила свои модели UMIDIGI Z2 и UMIDIGI Z2 Pro, они имеют большие изменения в дизайне, они имеют бровь сверху дисплея и имеет градиентные цвета исполнения, сумеречный, сумеречно-черный и фантомный.
Дисплей покрывает всю поверхность устройства, за исключением маленькой ленты в верхней части. Экран имеет разрешение 1080 * 2246, а соотношение между экраном и корпусом составляет 90%.
Новые цветовые решения выделиться вас в толпе с стандартными смартфонами. Другими словами, это потрясающий гаджет, который, несомненно, привлечет большое внимание, когда вы вытащите его из кармана.
Прежде чем приобретать UMIDIGI Z2, мы расскажем о пяти особенностях, которые помогут вам принять решение.
Вся информация о дисплееСмартфон имеет 6.2 дюймовый 19:9 Full-screen дисплей, очевидно, что это самое большое изменение в новом устройстве. Телефон UMIDIGI ранее использовал безрамочный формат 18: 9. Но технология экрана третьего поколения обеспечивает превосходную цветовую гамму для лучшего флагмана на сегодняшний день.
Дисплей покрывает всю поверхность устройства, за исключением маленькой ленты в верхней части. Экран имеет разрешение 1080 * 2246, а соотношение между экраном и корпусом составляет 90%.
Новое цветовое исполнение: несколько цветов градиентаВстречайте новое исполнение сумеречный, сумеречно-черный и фантомный. Новый UMIDIGI получил новые три цвета градиента, но стандартный черный цвет по-прежнему доступен.
Новые цветовые решения выделиться вас в толпе с стандартными смартфонами. Другими словами, это потрясающий гаджет, который, несомненно, привлечет большое внимание, когда вы вытащите его из кармана.
Делайте лучшие фотографииСделайте свои фотографии живыми с улучшенной камерой UMIDIGI, на этот раз с превосходным качеством камеры, используя оптимизированные четыре камеры. Двойная задняя 16MP + 8MP камера значительно оптимизирована и улучшена более чем на 200%, чем прошлая модель, а также имеет более быструю автофокусировку для лучшей точности снимка. Кроме того, UMIDIGI Z2 включает в себя функцию записи и редактирования 4K видео.
18W Быстрая зарядка и LTEТехнология PE + UMIDIGI Z2 максимизирует эффективность зарядки, позволяя достичь показателей 9 В / 2А. С её помощью UMIDIGI Z2 может быть полностью заряжен в течение 80 минут при емкости аккумулятора 3850 мАч. UMIDIGI Z2 поддерживает 7 сетевых режимов и 36 глобальных диапазонов, поэтому не стоит беспокоиться за смартфон при далеких путешествий. Он также поддерживает 4G VoLTE, с более быстрой передачей данных, более низким потреблением и более надежным подключением.
Доступная структура ценыUMIDIGI Z2 доступен для предварительного заказа 11 июня, 8:00 (UTC) в официальном магазине Gearbest, цена составляет 249,99 доллара США с скидкой в размере 50 долларов США. Проверьте UMIDIGI Z2 на официальном сайте.
Характеристики UMIDIGI Z2:
|Экран
|6,2-дюймовый ЖК-экран с разрешением Full HD + (1080 x 2246)
|Процессор
|8-ядерный Helio P23 (4 х 2,0 ГГц Cortex A53 + 4 х 1,5 ГГц Cortex A53)
|GPU
|ARM Mali G71 MP2 700 МГц
|ОЗУ
|6 ГБ
|Внутренняя память
|64 ГБ
|ОС
|Android Android 8.1
|Задняя камера
|16MP (F2.0) + 8MP, датчик Samsung, автофокус (PDAF), двойная светодиодная вспышка, 4K видеозапись
|Передняя камера
|16MP + 8MP с диафрагмой F2.0, датчик Sony, видеозапись 1080p
|Возможности подключения
|SIM совместимы с 4G
|Батарея
|3850 мАч (тип)
|Быстрая зарядка
|18 Вт быстрая зарядка
|Размеры
|53,4 мм * 74,4 мм * 8,3 мм
|Вес
|165 г
|Другое
|FM-радиоприемник, датчики силы нажатия, датчик освещенности, сканер отпечатков пальцев
|Цвета
|Сумеречный, Сумеречно-черный, Фантомный, Черный