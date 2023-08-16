50-дюймовый телевизор Redmi TV A50 2024 оценен в $185

Компания Xiaomi пополнила ассортимент бюджетных телевизоров моделью Redmi TV A50 2024, которая оценена на китайском рынке всего в 185 долларов. Новинка характеризуется 50-дюймовой панелью с разрешением 4K, стандартной частотой обновления изображения 60 Гц и отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, металлическим корпусом, узкими верхней и боковыми рамками, двумя динамиками мощностью 10 Вт с усиленными басами, однокристальной системой с четырьмя ядрами Arm Cortex-A35, 1,5 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ встроенной флеш-памяти и адаптером беспроводной связи Wi-Fi 2,4G.

KIVI представила сразу три серии ТВ-кронштейнов с пожизненно…
Сегодня, 26 июля, компания KIVI, один из лидеров сегмента умных телевизоров и аксессуаров к ним, официаль…
Телевизоры Toshiba теперь поддерживают онлайн-кинотеатр KION…
Сегодня компания Toshiba TV официально объявила про интеграцию онлайн-кинотеатра KION в свои умные телеви…
Представлен 98-дюймовый телевизор Sony BRAVIA BZ50L …
Компания Sony пополнила ассортимент профессиональных дисплеев BRAVIA моделью BZ50L, которая ориентирована…
Представлены бюджетные телевизоры Kodak 9XPRO…
Компания Kodak пополнила ассортимент недорогих телевизоров серией Kodak 9XPRO, в которую вошли модели с д…
Представлены бюджетные телевизоры TCL Smart S Class 2023…
Компания TCL пополнила ассортимент недорогих телевизоров линейкой TCL Smart S Class 2023, в которую вошл…
100-дюймовый телевизор Hisense BM66D оценен в $5460…
Компания Hisense представила телевизор BM66D, который ориентирован на корпоративный сегмент. Его главной …
QLED-телевизоры TCL T6G оценены от 430 долларов…
Компания TCL объявила цены на анонсированные ранее телевизоры серии T6G, в которую вошли модели с диагона…
98-дюймовый телевизор TCL P745 оценен в 2800 евро …
Компания TCL объявила европейскую цену на представленный недавно 98-дюймовый телевизор P745. Новинка стан…
Обзор Hisense U7HQ QLED 120 Гц – отличный телевизор для киноманов и геймеровОбзор Hisense U7HQ QLED 120 Гц – отличный телевизор для киноманов и геймеров
Обзор realme TV 43 (RMV2004). Надо брать?Обзор realme TV 43 (RMV2004). Надо брать?
Обзор Hyundai H-LED50QBU7500 QLED. QLED телевизор за недорогоОбзор Hyundai H-LED50QBU7500 QLED. QLED телевизор за недорого
Обзор KIVI 32F750NW. Телевизор для кухни, спальни и детскойОбзор KIVI 32F750NW. Телевизор для кухни, спальни и детской
Как выбрать телевизор в 2023. Подробный гайдКак выбрать телевизор в 2023. Подробный гайд
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor