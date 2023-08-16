50-дюймовый телевизор Redmi TV A50 2024 оценен в $185

Компания Xiaomi пополнила ассортимент бюджетных телевизоров моделью Redmi TV A50 2024, которая оценена на китайском рынке всего в 185 долларов. Новинка характеризуется 50-дюймовой панелью с разрешением 4K, стандартной частотой обновления изображения 60 Гц и отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, металлическим корпусом, узкими верхней и боковыми рамками, двумя динамиками мощностью 10 Вт с усиленными басами, однокристальной системой с четырьмя ядрами Arm Cortex-A35, 1,5 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ встроенной флеш-памяти и адаптером беспроводной связи Wi-Fi 2,4G.